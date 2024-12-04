В России ежегодно регистрируются заболевания, связанные с употреблением в пищу некачественной рыбной продукции. Одно из них смертельно опасных — ботулизм, который также называют «рыбным» — такое название появилось из-за частых отравлений, связанных с употреблением именно рыбной продукции. Сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО рассказали гражданам, на что стоит обращать внимание при покупке консервированной рыбы, — подробнее читайте в материале URA.RU.
Что такое ботулизм?
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, а точнее — отравление сильнейшим ядом — ботулотоксином, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Заражение происходит алиментарным путем при употреблении в пищу зараженных продуктов. Ботулотоксин легко разрушается во время кипячения, но способен хорошо сохраняться в рассолах, консервах и пищевых продуктах, богатых различными специями.
Болезнь, которую вызывает ботулотоксин, характеризуется поражением нервной системы, проявляется в виде мышечных параличей и парезов. Основная опасность ботулизма состоит в развитии таких осложнений, как острая дыхательная недостаточность и нарушения сердечного ритма.
Рекомендации Роспотребнадзора по ЯНАО в выборе качественных рыбных консервов
Также Роспотребнадзор ЯНАО советует обращать пристальное внимание на состав консервов — идеальный продукт содержит только рыбу, соль и специи. Перед покупкой банку следует потрясти: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы. Покупать консервированную продукцию в местах несанкционированной торговли, с рук, на уличных лотках — нельзя.
«Распознать опасный рыбный продукт достаточно сложно, возбудитель ботулизма может находиться во вполне доброкачественной на вид рыбной продукции, сохранившей цвет, вкус и запах, присущие данной продукции. Потому при малейших признаках отравлении рыбной продукцией следует немедленно обращаться к врачу», — советуют сотрудники ямальского Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО предупредили, что постоянное нерациональное и неправильное использование антимикробных препаратов в практике охраны здоровья создают условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к антибиотикам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам.
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