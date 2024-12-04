04 декабря 2024

Как правильно выбрать рыбные консервы в ЯНАО. Инфографика

Роспотребнадзор ЯНАО: ботулизм — отравление, которое вызывают рыбные консервы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские рыбные консервы популярны не только на Севере (фото из архива)
Ямальские рыбные консервы популярны не только на Севере (фото из архива) Фото:

В России ежегодно регистрируются заболевания, связанные с употреблением в пищу некачественной рыбной продукции. Одно из них смертельно опасных — ботулизм, который также называют «рыбным» — такое название появилось из-за частых отравлений, связанных с употреблением именно рыбной продукции. Сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО рассказали гражданам, на что стоит обращать внимание при покупке консервированной рыбы, — подробнее читайте в материале URA.RU.

Что такое ботулизм?

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, а точнее — отравление сильнейшим ядом — ботулотоксином, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Заражение происходит алиментарным путем при употреблении в пищу зараженных продуктов. Ботулотоксин легко разрушается во время кипячения, но способен хорошо сохраняться в рассолах, консервах и пищевых продуктах, богатых различными специями.

Болезнь, которую вызывает ботулотоксин, характеризуется поражением нервной системы, проявляется в виде мышечных параличей и парезов. Основная опасность ботулизма состоит в развитии таких осложнений, как острая дыхательная недостаточность и нарушения сердечного ритма.

Рекомендации Роспотребнадзора по ЯНАО в выборе качественных рыбных консервов

Инфографика: информация, которая должна быть на этикетке рыбных консервов
Инфографика: информация, которая должна быть на этикетке рыбных консервов
Фото:
Инфографика: какие рыбные консервы покупать не рекомендуется
Инфографика: какие рыбные консервы покупать не рекомендуется
Фото:

Также Роспотребнадзор ЯНАО советует обращать пристальное внимание на состав консервов — идеальный продукт содержит только рыбу, соль и специи. Перед покупкой банку следует потрясти: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы. Покупать консервированную продукцию в местах несанкционированной торговли, с рук, на уличных лотках — нельзя. 

«Распознать опасный рыбный продукт достаточно сложно, возбудитель ботулизма может находиться во вполне доброкачественной на вид рыбной продукции, сохранившей цвет, вкус и запах, присущие данной продукции. Потому при малейших признаках отравлении рыбной продукцией следует немедленно обращаться к врачу», — советуют сотрудники ямальского Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО предупредили, что постоянное нерациональное и неправильное использование антимикробных препаратов в практике охраны здоровья создают условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к антибиотикам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам.

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В России ежегодно регистрируются заболевания, связанные с употреблением в пищу некачественной рыбной продукции. Одно из них смертельно опасных — ботулизм, который также называют «рыбным» — такое название появилось из-за частых отравлений, связанных с употреблением именно рыбной продукции. Сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО рассказали гражданам, на что стоит обращать внимание при покупке консервированной рыбы, — подробнее читайте в материале URA.RU. Что такое ботулизм? Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, а точнее — отравление сильнейшим ядом — ботулотоксином, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Заражение происходит алиментарным путем при употреблении в пищу зараженных продуктов. Ботулотоксин легко разрушается во время кипячения, но способен хорошо сохраняться в рассолах, консервах и пищевых продуктах, богатых различными специями. Болезнь, которую вызывает ботулотоксин, характеризуется поражением нервной системы, проявляется в виде мышечных параличей и парезов. Основная опасность ботулизма состоит в развитии таких осложнений, как острая дыхательная недостаточность и нарушения сердечного ритма. Рекомендации Роспотребнадзора по ЯНАО в выборе качественных рыбных консервов Также Роспотребнадзор ЯНАО советует обращать пристальное внимание на состав консервов — идеальный продукт содержит только рыбу, соль и специи. Перед покупкой банку следует потрясти: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы. Покупать консервированную продукцию в местах несанкционированной торговли, с рук, на уличных лотках — нельзя.  Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора по ЯНАО предупредили, что постоянное нерациональное и неправильное использование антимикробных препаратов в практике охраны здоровья создают условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к антибиотикам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам.
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