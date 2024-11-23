Роспотребнадзор ЯНАО напоминает, что с 18 по 24 ноября во всем мире проходит неделя правильного использования противомикробных препаратов. Цель мероприятия — информировать граждан о правилах приема антибиотиков и сократить распространение устойчивости организма человека к этим препаратам. О том, как правильно принимать противомикробные средства, — читайте в материале URA.RU.
Что такое антибиотик и зачем нужен такой препарат?
«К противомикробным препаратам относятся антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений», — сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.
«Противомикробные препараты, в том числе антибиотики с момента своего открытия совершили качественный переворот в медицинской науке. Они позволили спасти миллионы жизней», — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники службы предупреждают, что постоянное нерациональное и неправильное использование этих препаратов в практике охраны здоровья создали условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам.
Чем грозит устойчивость организма к антибиотикам
Устойчивость организма к антимикробным препаратам усложняет лечение инфекций и повышает риск ее распространения, а также тяжелого течения и летального исхода болезней. Важно, чтобы каждый человек, собираясь принять антибиотик, соблюдал следующие правила: не использовать антибиотики без врачебного назначения, не изменять дозировку, а также не рекомендуется сокращать потребление преждевременно. Это основные правила использования соответствующих препаратов.
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