23 ноября 2024
22 ноября 2024

Правила использования антибиотиков для лечения. Инфографика

Роспотребнадзор ЯНАО рекомендует пить антибиотики только по назначению врача
© Служба новостей «URA.RU»
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Антибиотик нельзя использовать для профилактики
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Роспотребнадзор ЯНАО напоминает, что с 18 по 24 ноября во всем мире проходит неделя правильного использования противомикробных препаратов. Цель мероприятия — информировать граждан о правилах приема антибиотиков и сократить распространение устойчивости организма человека к этим препаратам. О том, как правильно принимать противомикробные средства, — читайте в материале URA.RU.

Что такое антибиотик и зачем нужен такой препарат?

«К противомикробным препаратам относятся антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений», — сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.

«Противомикробные препараты, в том числе антибиотики с момента своего открытия совершили качественный переворот в медицинской науке. Они позволили спасти миллионы жизней», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники службы предупреждают, что постоянное нерациональное и неправильное использование этих препаратов в практике охраны здоровья создали условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам.

Чем грозит устойчивость организма к антибиотикам

Устойчивость организма к антимикробным препаратам усложняет лечение инфекций и повышает риск ее распространения, а также тяжелого течения и летального исхода болезней. Важно, чтобы каждый человек, собираясь принять антибиотик, соблюдал следующие правила: не использовать антибиотики без врачебного назначения, не изменять дозировку, а также не рекомендуется сокращать потребление преждевременно. Это основные правила использования соответствующих препаратов.

Инфографика: правила использования антибиотиков
Инфографика: правила использования антибиотиков
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Инфографика: правила использования антибиотиков
Инфографика: правила использования антибиотиков
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Роспотребнадзор ЯНАО напоминает, что с 18 по 24 ноября во всем мире проходит неделя правильного использования противомикробных препаратов. Цель мероприятия — информировать граждан о правилах приема антибиотиков и сократить распространение устойчивости организма человека к этим препаратам. О том, как правильно принимать противомикробные средства, — читайте в материале URA.RU. Что такое антибиотик и зачем нужен такой препарат? «К противомикробным препаратам относятся антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений», — сообщает Роспотребнадзор ЯНАО. Сотрудники службы предупреждают, что постоянное нерациональное и неправильное использование этих препаратов в практике охраны здоровья создали условия для возникновения и распространения устойчивости к ним. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов, и утраты ими восприимчивости к лекарственным средствам. Чем грозит устойчивость организма к антибиотикам Устойчивость организма к антимикробным препаратам усложняет лечение инфекций и повышает риск ее распространения, а также тяжелого течения и летального исхода болезней. Важно, чтобы каждый человек, собираясь принять антибиотик, соблюдал следующие правила: не использовать антибиотики без врачебного назначения, не изменять дозировку, а также не рекомендуется сокращать потребление преждевременно. Это основные правила использования соответствующих препаратов.
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