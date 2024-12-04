Президент России Владимир Путин заявил, что все, что приходит с Востока, теперь лучше, чем с Запада. Он привел пример из Германии, где его друг во времена своей службы спросил у рыбака о плохом клеве. Рыбак ответил, что причина — ветер с Востока, на что его друг пошутил, что «все плохое с Востока». Однако сейчас, по мнению главы государства, ситуация изменилась.
«Все, что с Востока, теперь лучше, чем с Запада», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Он также упомянул текущие проблемы у немецкого автопроизводителя Volkswagen как пример трудностей западных компаний.
На форуме Путин также заявил, что только 25% западных компаний фактически покинули российский рынок. Он подчеркнул, что Россия не принуждала иностранные компании к уходу. По его словам, примерно 50% зарубежных партнеров продолжают свою деятельность в обычном режиме, а некоторые передали управление своим бизнесом лицам, находящимся под их контролем.
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