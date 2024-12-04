«Пожарным не проехать»: тагильчане годами просят уменьшить каток в центре города

Жители Нижнего Тагила просят не закрывать въезд во двор из-за новогоднего катка

04 декабря 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Жители домов на пр. Ленина, 57 и пр. Строителей, 2 опасаются, что к ним не смогут проехать экстренные службы Фото: предоставлено читателем URA.RU Жители домов по пр. Ленина, 57 и пр. Строителей, 2 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) возмущены перекрытием въездов во двор из-за строительства ледового городка на Театральной площади. Их закрыли еще до начала строительных работ, а подобные ограничения вводят уже несколько лет. Подробности URA.RU рассказали три читателя. «Из-за строительства катка перекрывают два въезда в наш двор. Уже в прошедшие выходные установили запрещающие знаки, хотя дорога еще не была перекрыта», — рассказала одна из местных жительниц, добавив, что из-за перекрытия въездов во двор не может заехать снегоуборочная и мусороуборочная машины. Жители опасаются, что в случае возникновения ЧС к подъездам не смогут подъехать спецслужбы. Один из въездов жители домов просят оставить открытым Фото: предоставлено читателем URA.RU Собеседницы агентства также заявляют, что сейчас к этим домам возможно подъехать только на легковых машинах, через арку между зданиями №6 и №8 на пр. Строителей. По словам читательниц, в прошлом году, когда каток уже был построен, в одной из квартир произошло задымление, которое распространялось по вентиляции. «Мы вызывали пожарных. Они приехали и остановились у дома на пр. Строителей, 6 — за несколько зданий. Им пришлось бежать до нашего дома, так как они не могли подъехать», — добавила одна из собеседниц. Читатели рассказали агентству, что несколько раз они обращались в администрацию в соцсетях и по телефону с просьбой уменьшить каток и оставить один въезд открытым. Отмечается, что подобная ситуация повторяется несколько зим, однако ранее одну из арок оставляли открытой. Как заявляют жители, сейчас вопрос не решен, но и официальное обращение в мэрию они не направляли. «Мы не против городка — сами там гуляем. Пусть он будет, но не в ущерб большому количеству жителей», — считает одна из жительниц дома. В пресс-службе мэрии URA.RU при этом сообщили, что в 2024 году подобных обращений в администрацию не поступало. Из-за строительства катка пункт сбора отходов перенесли на пр. Строителей, 6 Фото: предоставлено читателем URA.RU Два выезда из двора не забаррикадированы, но на пересечении с проезжей частью установили знаки «Въезд запрещен». Из-за закрытия двора на подъездах домов появились объявления, в которых говорится, что отходы теперь необходимо выносить в мусорные баки у дома на пр. Строителей, 6, хотя ранее они стояли недалеко от первого въезда во двор. Сейчас, как уточняют местные жители, одна мусорная площадка на четыре дома. Согласно постановлению администрации города от 27 ноября, участок от пр. Строителей, 6 до ул. Пархоменко, 1А должен быть перекрыт со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Такое ограничение вводят на период строительства и эксплуатации новогоднего городка. Движение машин вблизи домов ограничено, а работы по строительству новогоднего городка начались Фото: предоставлено читателем URA.RU В этом году ледовый городок возведут по мотивам произведений Корнея Чуковского. Его стоимость составит 16,5 млн рублей. Он расположится на следующей площадке: от проезжей части на пр. Ленина и ул. Пархоменко до границ Театральной площади (до дома №6 по пр. Строителей). Согласно генплану, для строительства необходимо закрыть проезды по пр. Строителей (от пересечения с ул. Пархоменко до дома №6 по пр. Строителей). Подрядчик ООО «УРАЛСТРОЙ-НТ» должен выполнить работы до 24 декабря. Демонтаж конструкций пройдет с 26 по 28 января. В проектной документации указано, что длина катка составит 120 метров, а ширина — шесть метров. Помимо него на территории планируют расположить ледяные скульптуры Снегурочки и Деда Мороза, Айболита на ките, крокодила, гориллы, попугая, носорога и бегемота с ружьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители домов по пр. Ленина, 57 и пр. Строителей, 2 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) возмущены перекрытием въездов во двор из-за строительства ледового городка на Театральной площади. Их закрыли еще до начала строительных работ, а подобные ограничения вводят уже несколько лет. Подробности URA.RU рассказали три читателя. «Из-за строительства катка перекрывают два въезда в наш двор. Уже в прошедшие выходные установили запрещающие знаки, хотя дорога еще не была перекрыта», — рассказала одна из местных жительниц, добавив, что из-за перекрытия въездов во двор не может заехать снегоуборочная и мусороуборочная машины. Жители опасаются, что в случае возникновения ЧС к подъездам не смогут подъехать спецслужбы. Собеседницы агентства также заявляют, что сейчас к этим домам возможно подъехать только на легковых машинах, через арку между зданиями №6 и №8 на пр. Строителей. По словам читательниц, в прошлом году, когда каток уже был построен, в одной из квартир произошло задымление, которое распространялось по вентиляции. «Мы вызывали пожарных. Они приехали и остановились у дома на пр. Строителей, 6 — за несколько зданий. Им пришлось бежать до нашего дома, так как они не могли подъехать», — добавила одна из собеседниц. Читатели рассказали агентству, что несколько раз они обращались в администрацию в соцсетях и по телефону с просьбой уменьшить каток и оставить один въезд открытым. Отмечается, что подобная ситуация повторяется несколько зим, однако ранее одну из арок оставляли открытой. Как заявляют жители, сейчас вопрос не решен, но и официальное обращение в мэрию они не направляли. «Мы не против городка — сами там гуляем. Пусть он будет, но не в ущерб большому количеству жителей», — считает одна из жительниц дома. В пресс-службе мэрии URA.RU при этом сообщили, что в 2024 году подобных обращений в администрацию не поступало. Два выезда из двора не забаррикадированы, но на пересечении с проезжей частью установили знаки «Въезд запрещен». Из-за закрытия двора на подъездах домов появились объявления, в которых говорится, что отходы теперь необходимо выносить в мусорные баки у дома на пр. Строителей, 6, хотя ранее они стояли недалеко от первого въезда во двор. Сейчас, как уточняют местные жители, одна мусорная площадка на четыре дома. Согласно постановлению администрации города от 27 ноября, участок от пр. Строителей, 6 до ул. Пархоменко, 1А должен быть перекрыт со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Такое ограничение вводят на период строительства и эксплуатации новогоднего городка. В этом году ледовый городок возведут по мотивам произведений Корнея Чуковского. Его стоимость составит 16,5 млн рублей. Он расположится на следующей площадке: от проезжей части на пр. Ленина и ул. Пархоменко до границ Театральной площади (до дома №6 по пр. Строителей). Согласно генплану, для строительства необходимо закрыть проезды по пр. Строителей (от пересечения с ул. Пархоменко до дома №6 по пр. Строителей). Подрядчик ООО «УРАЛСТРОЙ-НТ» должен выполнить работы до 24 декабря. Демонтаж конструкций пройдет с 26 по 28 января. В проектной документации указано, что длина катка составит 120 метров, а ширина — шесть метров. Помимо него на территории планируют расположить ледяные скульптуры Снегурочки и Деда Мороза, Айболита на ките, крокодила, гориллы, попугая, носорога и бегемота с ружьем.