В Тюмени на плехановском путепроводе ограничат движение. Карта

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Дорогу будут перекрывать с 21:00 до 05:00
Дорогу будут перекрывать с 21:00 до 05:00 Фото:

В Тюмени по ночам будут перекрыть часть дороги на плехановском путепроводе с 4 по 9 декабря. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. 

«В связи с проведением работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на путепроводе через Транссибирскую магистраль с 4 по 9 декабря в ночное время (с 21.00 — 05.00) будет частично ограничено движение транспортных средств. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в ГУС.

В зоне проведения работ будут установлены специальные знаки. Водителей просят быть внимательнее.

Дорогу будут перекрывать в ночное время
Дорогу будут перекрывать в ночное время
Фото:

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В Тюмени по ночам будут перекрыть часть дороги на плехановском путепроводе с 4 по 9 декабря. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.  «В связи с проведением работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на путепроводе через Транссибирскую магистраль с 4 по 9 декабря в ночное время (с 21.00 — 05.00) будет частично ограничено движение транспортных средств. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в ГУС. В зоне проведения работ будут установлены специальные знаки. Водителей просят быть внимательнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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