Дорогу будут перекрывать с 21:00 до 05:00
В Тюмени по ночам будут перекрыть часть дороги на плехановском путепроводе с 4 по 9 декабря. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«В связи с проведением работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на путепроводе через Транссибирскую магистраль с 4 по 9 декабря в ночное время (с 21.00 — 05.00) будет частично ограничено движение транспортных средств. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в ГУС.
В зоне проведения работ будут установлены специальные знаки. Водителей просят быть внимательнее.
Дорогу будут перекрывать в ночное время
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