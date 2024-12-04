В Перми в результате ЧП сошел с рельсов трамвай с пассажирами

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Трамвай пятого маршрута двигался по улице Петропавловской (архивное фото)
Трамвай пятого маршрута двигался по улице Петропавловской (архивное фото) Фото:

В центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров, рассказали URA.RU в пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс».

«Сегодня, в 17:45 на улице Петропавловская произошел сход вагона, следующего по пятому маршруту. Никто не пострадал», — сообщили в учреждении. Сейчас аварийные бригады «Пергорэлектротранса» устраняют неполадки и выясняют причины схода рельсов вагона.

В апреле трамвай сошел с рельсов в микрорайоне Разгуляй. Инцидент произошел во время буксировки вагона в депо.

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В центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров, рассказали URA.RU в пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс». «Сегодня, в 17:45 на улице Петропавловская произошел сход вагона, следующего по пятому маршруту. Никто не пострадал», — сообщили в учреждении. Сейчас аварийные бригады «Пергорэлектротранса» устраняют неполадки и выясняют причины схода рельсов вагона. В апреле трамвай сошел с рельсов в микрорайоне Разгуляй. Инцидент произошел во время буксировки вагона в депо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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