В Перми в результате ЧП сошел с рельсов трамвай с пассажирами

Трамвай пятого маршрута двигался по улице Петропавловской (архивное фото)
В центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров, рассказали URA.RU в пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс».
«Сегодня, в 17:45 на улице Петропавловская произошел сход вагона, следующего по пятому маршруту. Никто не пострадал», — сообщили в учреждении. Сейчас аварийные бригады «Пергорэлектротранса» устраняют неполадки и выясняют причины схода рельсов вагона.
В апреле трамвай сошел с рельсов в микрорайоне Разгуляй. Инцидент произошел во время буксировки вагона в депо.
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