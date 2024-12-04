В центре Перми трамваи встали в пробку из-за ЧП

Более 20 трамваев встали в пробку на улице Петропавловской
В Перми на улице Петропавловской в пробку встали более 20 трамваев. Информация об этом содержится в сервисе «Яндекс Карты».
На линии остановлено движение трамваев №№4, 5, 7, 11. По данным на 18:45, транспорт скопился от улицы Окулова до улицы Крисанова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров. На месте работают аварийные бригады.
На улице Петропавловской скопилась пробка из трамваев
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