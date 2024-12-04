В центре Перми трамваи встали в пробку из-за ЧП

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Более 20 трамваев встали в пробку на улице Петропавловской
Более 20 трамваев встали в пробку на улице Петропавловской Фото:

В Перми на улице Петропавловской в пробку встали более 20 трамваев. Информация об этом содержится в сервисе «Яндекс Карты».

На линии остановлено движение трамваев №№4, 5, 7, 11. По данным на 18:45, транспорт скопился от улицы Окулова до улицы Крисанова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров. На месте работают аварийные бригады.

На улице Петропавловской скопилась пробка из трамваев
На улице Петропавловской скопилась пробка из трамваев
Фото:

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В Перми на улице Петропавловской в пробку встали более 20 трамваев. Информация об этом содержится в сервисе «Яндекс Карты». На линии остановлено движение трамваев №№4, 5, 7, 11. По данным на 18:45, транспорт скопился от улицы Окулова до улицы Крисанова. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми трамвай маршрута №5 сошел с рельсов. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров. На месте работают аварийные бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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