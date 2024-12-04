Водителей предупреждают об опасной погоде на тюменских дорогах

Уралуправтодор: в Тюменской области ожидаются снег и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассах ведется круглосуточное дежурство техники
На трассах ведется круглосуточное дежурство техники Фото:

В Тюменской области 5 и 6 декабря ожидаются снег и гололед, водителей просят быть внимательнее. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«В Тюменской области 5 декабря ожидаются небольшие осадки в виде небольшого снега, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — сообщили в учреждении.

На трассах ведется круглосуточное дежурство техники. Водителей просят соблюдать дистанцию и не мешать работе техники.

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В Тюменской области 5 и 6 декабря ожидаются снег и гололед, водителей просят быть внимательнее. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «В Тюменской области 5 декабря ожидаются небольшие осадки в виде небольшого снега, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — сообщили в учреждении. На трассах ведется круглосуточное дежурство техники. Водителей просят соблюдать дистанцию и не мешать работе техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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