Водителей предупреждают об опасной погоде на тюменских дорогах

На трассах ведется круглосуточное дежурство техники
В Тюменской области 5 и 6 декабря ожидаются снег и гололед, водителей просят быть внимательнее. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«В Тюменской области 5 декабря ожидаются небольшие осадки в виде небольшого снега, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — сообщили в учреждении.
На трассах ведется круглосуточное дежурство техники. Водителей просят соблюдать дистанцию и не мешать работе техники.
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