Уральские металлурги выделят на инженерное образование миллиард рублей

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Студенты будут изучать современные дисциплины, учитывающие технологические сдвиги в промышленной отрасли
Студенты будут изучать современные дисциплины, учитывающие технологические сдвиги в промышленной отрасли Фото:

На базе учебных заведений Урала и Сибири создадут уникальную систему инженерного образования. В ее основе будет лежать командная работа над проектами для решения конкретных производственных задач. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании ЕВРАЗ, в ближайшие пять лет в подготовку и развитие системы вложат около миллиарда рублей.

«Компания совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) запускает программы обучения с включением опережающего развития по решению конкретных производственных задач при освоении инженерных и металлургических специальностей. Комплексное развитие этой темы поспособствует раннему выявлению талантов и осознанному выбору профессии, повысит привлекательность городов для жизни и поможет развивать промышленный потенциал страны в условиях дефицита кадров и низкого престижа технических специальностей», — заявила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Инвестиции в размере миллиарда рублей пойдут, в том числе на создание инженерных классов в школах, где будут оборудованы новые лаборатории и классы. В вузах средства потратят на научные разработки, а также на ремонт и создание новых кабинетов и лабораторий, оснащение их современным оборудованием. Кроме того, компания будет развивать профессорско-преподавательский состав вузов, внедрять стипендиальные программы и профориентационные мероприятия.

Обновление системы инженерного образования призвано подготовить достаточное количество инженеров-практиков, которые умеют решать производственные задачи и работать с высокотехнологичным оборудованием. Студенты будут изучать не только фундаментальные, но и современные дисциплины, учитывающие технологические сдвиги в промышленной отрасли страны. 

Еще одна особенность новой программы — возможность более позднего выбора специализации. В течение первых двух курсов обучения студенты будут изучать общие дисциплины и знакомиться с направлениями подготовки. Это поможет молодым людям сделать осознанный выбор в начале третьего курса.

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На базе учебных заведений Урала и Сибири создадут уникальную систему инженерного образования. В ее основе будет лежать командная работа над проектами для решения конкретных производственных задач. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании ЕВРАЗ, в ближайшие пять лет в подготовку и развитие системы вложат около миллиарда рублей. «Компания совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) запускает программы обучения с включением опережающ его развития по решению конкретных производственных задач при освоени и инженерных и металлургических специальностей. Комплексное развитие этой темы поспособствует раннему выявлению талантов и осознанному выбору профессии, повысит привлекательность городов для жизни и поможет развивать промышленный потенциал страны в условиях дефицита кадров и низкого престижа технических специальностей», — заявила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова. Инвестиции в размере миллиарда рублей пойдут, в том числе на создание инженерных классов в школах, где будут оборудованы новые лаборатории и классы. В вузах средства потратят на научные разработки, а также на ремонт и создание новых кабинетов и лабораторий, оснащение их современным оборудованием. Кроме того, компания будет развивать профессорско-преподавательский состав вузов, внедрять стипендиальные программы и профориентационные мероприятия. Обновление системы инженерного образования призвано подготовить достаточное количество инженеров-практиков, которые умеют решать производственные задачи и работать с высокотехнологичным оборудованием. Студенты будут изучать не только фундаментальные, но и современные дисциплины, учитывающие технологические сдвиги в промышленной отрасли страны.  Еще одна особенность новой программы — возможность более позднего выбора специализации. В течение первых двух курсов обучения студенты будут изучать общие дисциплины и знакомиться с направлениями подготовки. Это поможет молодым людям сделать осознанный выбор в начале третьего курса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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