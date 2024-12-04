Власти Сургута оценили степень готовности здания бывшей «свечки» «Газпрома»

Недостроенное «Газпромом» здание в Сургуте (ХМАО), доставшееся в наследство городским властям, готово наполовину. Решение по использованию «свечки» еще не принято. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Сургута.
«В настоящее время степень готовности составляет 52%. В 2023 году администрацией города проведены работы по обследованию объекта НЗС с целью выявления видов работ, необходимых для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию», — следует из сообщения.
Варианты использования объекта мэрия Сургута рассматривает вместе с правительством ХМАО. «Окончательный вердикт относительно назначения объекта пока не вынесен. На данный момент не зафиксировано предложений от инвесторов, заинтересованных в завершении строительства данного объекта», — добавили в пресс-службе.
Между тем, недостроенную «свечку» круглосуточно охраняют сотрудники ЧОП. «Расходы на охрану составляют 185 000 рублей в месяц. Расходы на оплату электроэнергии в целях поддержания положительной температуры на первом и втором этажах здания составляют в среднем 287 000 рублей в месяц», — пояснили в администрации Сургута.
С 2016 года, как компания «Газпром переработка» переехала в Санкт-Петербург, здание стоит недостроенным. Попытки продать долгострой не увенчались успехом — его просто решили передать городу, чтобы открыть там офис для чиновников, центр занятости и МФЦ.
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