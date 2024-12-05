Главный казначей Екатеринбурга растерялся, услышав про расходы на чиновников и депутатов

Вице-мэр Екатеринбурга Корюков не смог объяснить увеличение трат на мэрию и думу

05 декабря 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

В бюджете 2025 года на работу администрации заложили 1,1 миллиарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-мэр по финансам Андрей Корюков, курирующий подготовку бюджета города на 2025 год, не смог объяснить, почему выросли расходы на содержание мэра, горадминистрации и думы. Вопрос ему задал корреспондент URA.RU. «Не знаю, не в курсе этого», — сказал Корюков, убегая от журналиста. Его подчиненная — директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева — в своем публичном выступлении на заседании комиссии думы по бюджету была содержательнее. «В проекте бюджета города на 2025 год запланированы расходы в сумме 293 млн рублей на содержание и обеспечение деятельности председателя гордумы, депутатов и аппарата. Объем расходов определен с учетом роста тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию с 1 января 2025 года на 4%, роста цен с 1 января 2025 года на иные товары и услуги на 4% и индексацию оплаты труда на 4% с 1 октября 2025 года», — отметила Турунцева. На обеспечение работы мэра Алексея Орлова в 2025-м из бюджета уйдет 8,8 миллиона рублей (в 2024-м было 7,048 млн), на работу администрации в целом — 1,1 млрд рублей (в 2024 году — 876 млн), спикера думы — 6,4 млн (в 2024 году — 5,1 млн), в целом думы — 293 млн (в 2024 году — 250,5 млн). Увеличение сметы думы, вероятно, связано не только с факторами, озвученными Турунцевой, но и с тем, что в зале заседаний планируют завершить внедрение системы электронного голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр по финансам Андрей Корюков, курирующий подготовку бюджета города на 2025 год, не смог объяснить, почему выросли расходы на содержание мэра, горадминистрации и думы. Вопрос ему задал корреспондент URA.RU. «Не знаю, не в курсе этого», — сказал Корюков, убегая от журналиста. Его подчиненная — директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева — в своем публичном выступлении на заседании комиссии думы по бюджету была содержательнее. «В проекте бюджета города на 2025 год запланированы расходы в сумме 293 млн рублей на содержание и обеспечение деятельности председателя гордумы, депутатов и аппарата. Объем расходов определен с учетом роста тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию с 1 января 2025 года на 4%, роста цен с 1 января 2025 года на иные товары и услуги на 4% и индексацию оплаты труда на 4% с 1 октября 2025 года», — отметила Турунцева. На обеспечение работы мэра Алексея Орлова в 2025-м из бюджета уйдет 8,8 миллиона рублей (в 2024-м было 7,048 млн), на работу администрации в целом — 1,1 млрд рублей (в 2024 году — 876 млн), спикера думы — 6,4 млн (в 2024 году — 5,1 млн), в целом думы — 293 млн (в 2024 году — 250,5 млн). Увеличение сметы думы, вероятно, связано не только с факторами, озвученными Турунцевой, но и с тем, что в зале заседаний планируют завершить внедрение системы электронного голосования.