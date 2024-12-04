Под Екатеринбургом орудует банда цыган, врывающаяся в чужие дома. Видео

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Коркино, дома цыган. Челябинск, цыганка
Домушники попались на камеру видеонаблюдения (архивное фото) Фото:

В поселке Решеты Первоуральского городского округа (Свердловская область) группа цыган из трех женщин врывается в частные дома, полностью обыскивая их, в надежде найти что-то ценное. Домушников, работающих в перчатках, зафиксировала камера видеонаблюдения, рассказал URA.RU читатель.

«Цыгане ездят по всему поселку и нагло заходят в чужие дома и дворы в поисках ценных вещей. Открыть двери им удается потому, что у многих жителей очень простые замки», — сказал собеседник. При этом, появились ли потерпевшие, остается пока неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Первоуральска. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Решеты Первоуральского городского округа (Свердловская область) группа цыган из трех женщин врывается в частные дома, полностью обыскивая их, в надежде найти что-то ценное. Домушников, работающих в перчатках, зафиксировала камера видеонаблюдения, рассказал URA.RU читатель. «Цыгане ездят по всему поселку и нагло заходят в чужие дома и дворы в поисках ценных вещей. Открыть двери им удается потому, что у многих жителей очень простые замки», — сказал собеседник. При этом, появились ли потерпевшие, остается пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Первоуральска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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