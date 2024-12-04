Под Екатеринбургом орудует банда цыган, врывающаяся в чужие дома. Видео

04 декабря 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Домушники попались на камеру видеонаблюдения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Решеты Первоуральского городского округа (Свердловская область) группа цыган из трех женщин врывается в частные дома, полностью обыскивая их, в надежде найти что-то ценное. Домушников, работающих в перчатках, зафиксировала камера видеонаблюдения, рассказал URA.RU читатель. «Цыгане ездят по всему поселку и нагло заходят в чужие дома и дворы в поисках ценных вещей. Открыть двери им удается потому, что у многих жителей очень простые замки», — сказал собеседник. При этом, появились ли потерпевшие, остается пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Первоуральска. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Решеты Первоуральского городского округа (Свердловская область) группа цыган из трех женщин врывается в частные дома, полностью обыскивая их, в надежде найти что-то ценное. Домушников, работающих в перчатках, зафиксировала камера видеонаблюдения, рассказал URA.RU читатель. «Цыгане ездят по всему поселку и нагло заходят в чужие дома и дворы в поисках ценных вещей. Открыть двери им удается потому, что у многих жителей очень простые замки», — сказал собеседник. При этом, появились ли потерпевшие, остается пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Первоуральска. На момент публикации ответ не поступил.