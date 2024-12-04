В поселке Решеты Первоуральского городского округа (Свердловская область) группа цыган из трех женщин врывается в частные дома, полностью обыскивая их, в надежде найти что-то ценное. Домушников, работающих в перчатках, зафиксировала камера видеонаблюдения, рассказал URA.RU читатель.
«Цыгане ездят по всему поселку и нагло заходят в чужие дома и дворы в поисках ценных вещей. Открыть двери им удается потому, что у многих жителей очень простые замки», — сказал собеседник. При этом, появились ли потерпевшие, остается пока неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Первоуральска. На момент публикации ответ не поступил.
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