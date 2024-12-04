Переправу через Тобол обустроят на дороге Ярково – Новоалександровка – Ленино
В Тюменской области обустроят четыре ледовых переправы через Иртыш и Тобол. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Четыре ледовых переправы через реки обустроят на дорогах регионального значения в Тюменской области для использования в зимний период 2024-2025 годов. Об этом доложил начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.
Через Тобол откроют на трассе Ярково — Новоалександровка — Ленино. Через Иртыш:
- на дороге Экстезерь — Баишевская в Вагайском районе;
- от трассы Тюмень — Ханты-Мансийск до Увата;
- на подъезде к селу Тугалово.
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