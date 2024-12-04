Замглавы МИД РФ Рябков допустил ядерную войну

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможной ядерной войне в мире. По его словам, развитие подобного сценария не стоит недооценивать.
«Не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария, сейчас нет 'дорожных карт', чтобы понимать, как действовать», — подчеркнул Рябков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Москвой. Он отметил, что «американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России», а начало ядерной войны «намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», передает «Национальная служба новостей».
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