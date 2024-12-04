Челябинское курортное озеро Тургояк превратилось в опасный каток

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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
Озерный лед создал уникальные условия для любителей зимних видов спорта Фото:

Озеро Тургояк в Челябинской области превратилось в уникальный каток из-за отсутствия снега и образования льда. Жители и отдыхающие начали кататься на коньках по прозрачной ледяной глади. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что этот лед может таить опасность для жизни и здоровья.

«Мониторинг состояния льда на озере проводится специалистами ГОЧС администрации муниципалитета. По их данным, на расстоянии 20-30 метров от берега толщина льда достигает 13 сантиметров, что считается достаточно безопасным для передвижения. Однако ближе к центру озера лед остается тонким и опасным», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по области продолжают отслеживать ледовую обстановку. Они призывают жителей Миасса и туристов быть осторожными. В местах, где существует риск провала, гражданам рекомендовано воздержаться от выхода на лед Тургояка.

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Озеро Тургояк в Челябинской области превратилось в уникальный каток из-за отсутствия снега и образования льда. Жители и отдыхающие начали кататься на коньках по прозрачной ледяной глади. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что этот лед может таить опасность для жизни и здоровья. «Мониторинг состояния льда на озере проводится специалистами ГОЧС администрации муниципалитета. По их данным, на расстоянии 20-30 метров от берега толщина льда достигает 13 сантиметров, что считается достаточно безопасным для передвижения. Однако ближе к центру озера лед остается тонким и опасным», — заявили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по области продолжают отслеживать ледовую обстановку. Они призывают жителей Миасса и туристов быть осторожными. В местах, где существует риск провала, гражданам рекомендовано воздержаться от выхода на лед Тургояка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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