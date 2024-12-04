Алишер Усманов приостановил работу на посту президента FIE

Алишер Усманов приостановил деятельность президента FIE сразу после избрания
Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования сразу после избрания. Об этом сообщил представитель бизнесмена. На сайте FIE временно исполняющим обязанности президента организации указан Эммануэль Кациадакис.
Усманов долгие годы возглавлял FIE, но в 2022 году был вынужден покинуть пост. Однако 30 ноября на конгрессе в Ташкенте его вновь избрали президентом FIE.
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