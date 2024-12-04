Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья Адам Ислуев ругался матом и оскорблял бортпроводников «Уральских авиалиний», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с рейса, который следовал из Москвы в Читу. Об этом СМИ рассказал очевидец.
«Помощника депутата Андрея Гурулева сняли с рейса U6-93 Москва — Чита 3 декабря. Он оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками „Уральских авиалиний“. Был в нетрезвом состоянии. На видео его уводят сотрудники полиции», — передает его слова CHITA.RU.
Депутат Госдумы заявил, что уже уволил мужчину, он извинился за поведение своего бывшего сотрудника. «Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу», — передал слова Гурулева его второй помощник Андрей Левинцев.
Адама Ислуева удалось успокоить только сотрудникам полиции. Депутат считает, пьяный сотрудник перечеркнул все труды его команды.
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