Помощник депутата Госдумы устроил пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Видео

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73811
Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции Фото:

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья Адам Ислуев ругался матом и оскорблял бортпроводников «Уральских авиалиний», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с рейса, который следовал из Москвы в Читу. Об этом СМИ рассказал очевидец.

«Помощника депутата Андрея Гурулева сняли с рейса U6-93 Москва — Чита 3 декабря. Он оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками „Уральских авиалиний“. Был в нетрезвом состоянии. На видео его уводят сотрудники полиции», — передает его слова CHITA.RU.

Депутат Госдумы заявил, что уже уволил мужчину, он извинился за поведение своего бывшего сотрудника. «Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу», — передал слова Гурулева его второй помощник Андрей Левинцев.

Адама Ислуева удалось успокоить только сотрудникам полиции. Депутат считает, пьяный сотрудник перечеркнул все труды его команды.

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Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья Адам Ислуев ругался матом и оскорблял бортпроводников «Уральских авиалиний», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с рейса, который следовал из Москвы в Читу. Об этом СМИ рассказал очевидец. «Помощника депутата Андрея Гурулева сняли с рейса U6-93 Москва — Чита 3 декабря. Он оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками „Уральских авиалиний“. Был в нетрезвом состоянии. На видео его уводят сотрудники полиции», — передает его слова CHITA.RU. Депутат Госдумы заявил, что уже уволил мужчину, он извинился за поведение своего бывшего сотрудника. «Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу», — передал слова Гурулева его второй помощник Андрей Левинцев. Адама Ислуева удалось успокоить только сотрудникам полиции. Депутат считает, пьяный сотрудник перечеркнул все труды его команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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