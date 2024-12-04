Глава комитета Совфеда по бюджету нашел способ снизить инфляцию

Для того чтобы начать снижение инфляции Центробанку, совместно с правительством РФ, необходимо вместо увеличения ключевой ставки, наоборот, продумать избирательный подход для банков по выдаче кредитов определенной группе заемщиков. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.
«Инфляция — это нехорошее явление, но одними только мерами Центробанка ее не решить. И тем более — только через повышение ключевой ставки. Я считаю, что Банку России, вместе с правительством страны могли бы включить и механизмы, например, избирательного подхода к потенциальным заемщикам. То есть, кому-то, может быть, и надо выдать кредит», — поделился размышлениями с журналистом агентства Артамонов.
Он также рассказал, что снижать ключевую ставку стоит только в том случае, когда отечественный рынок начнет насыщаться товарами собственного производства. Сейчас он не увеличивается, что играет на руку инфляции, уточнил глава комитета Совфеда. Также рост инфляции связан с тем, что Россия большую часть товаров все еще вынуждена привозить в страну по импорту.
Президент России Владимир Путин также призвал усилить борьбу с высокой инфляцией в стране. По его словам, этому может поспособствовать объединение сил Центробанка и правительств РФ. Минэкономразвития также зафиксировало инфляционный рост.
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