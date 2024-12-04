Небензя заявил об угрозе украинским детям со стороны властей Украины

04 декабря 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Небензя призвал не дать Зеленскому жертвовать жизнями молодых украинцев Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя категорически отверг обвинения в сторону России в похищении украинских детей, назвав их «осознанной и целенаправленной ложью». Это заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН. «Тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из закоперщиков этого заседания не смущает», — сказал Василий Небензя. Он подчеркнул, что обвинения не имеют под собой реальной основы. Кроме того, Небензя указал на то, что российские компетентные органы осуществляют эвакуацию детей из зоны боевых действий в строгом соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка. Он также опроверг информацию о существовании программ усыновления украинских детей в России и обвинения в насильственной выдаче им российского гражданства. Киев и Запад цинично эксплуатируют тему спасения украинских детей, считают в МИД РФ, пишет RT. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, сотрудники социальных служб в Европе занимаются вывозом украинских детей, применяя различные предлоги для их изъятия у родителей, которые являются здоровыми и живыми. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, ранее выразил мнение, что Киев не предпринимает достаточных мер для помощи украинским беженцам в возвращении детей, которых забрали в странах Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя категорически отверг обвинения в сторону России в похищении украинских детей, назвав их «осознанной и целенаправленной ложью». Это заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН. «Тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из закоперщиков этого заседания не смущает», — сказал Василий Небензя. Он подчеркнул, что обвинения не имеют под собой реальной основы. Кроме того, Небензя указал на то, что российские компетентные органы осуществляют эвакуацию детей из зоны боевых действий в строгом соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка. Он также опроверг информацию о существовании программ усыновления украинских детей в России и обвинения в насильственной выдаче им российского гражданства. Киев и Запад цинично эксплуатируют тему спасения украинских детей, считают в МИД РФ, пишет RT. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, сотрудники социальных служб в Европе занимаются вывозом украинских детей, применяя различные предлоги для их изъятия у родителей, которые являются здоровыми и живыми. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, ранее выразил мнение, что Киев не предпринимает достаточных мер для помощи украинским беженцам в возвращении детей, которых забрали в странах Европы.