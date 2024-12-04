Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, в случае своей победы на выборах планирует выступить против экспорта украинского зерна через страну и прекратить оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«Кандидат в президенты Румынии заявил… что он выступит против продолжающегося экспорта украинского зерна через территорию Румынии и дальнейшей военной помощи Киеву, если его изберут», — говорится в сообщении агентства, интервью которому дал Джеорджеску. По его словам, приоритетом в случае его избрания будут шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине.
В дополнение, Джеорджеску выразил сомнение в необходимости следования Румынией целям НАТО по расходам на оборону. Также он оспаривает эффективность финансирования со стороны Евросоюза.
24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы, которые традиционно проходят каждые пять лет. По результатам первого тура, лидерство занял Джеорджеску, набравший 22,94% голосов избирателей, передает «Царьград». Елена Ласкони, представляющая оппозиционную партию «Союз спасения Румынии» и выступающая за укрепление отношений с НАТО и Соединенными Штатами, получила поддержку 19,18% голосовавших.
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