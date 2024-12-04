Кандидат в президенты Румынии высказался против помощи Украине

04 декабря 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

В Румынии выступили против продолжающегося экспорта украинского зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, в случае своей победы на выборах планирует выступить против экспорта украинского зерна через страну и прекратить оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. «Кандидат в президенты Румынии заявил… что он выступит против продолжающегося экспорта украинского зерна через территорию Румынии и дальнейшей военной помощи Киеву, если его изберут», — говорится в сообщении агентства, интервью которому дал Джеорджеску. По его словам, приоритетом в случае его избрания будут шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине. В дополнение, Джеорджеску выразил сомнение в необходимости следования Румынией целям НАТО по расходам на оборону. Также он оспаривает эффективность финансирования со стороны Евросоюза. 24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы, которые традиционно проходят каждые пять лет. По результатам первого тура, лидерство занял Джеорджеску, набравший 22,94% голосов избирателей, передает «Царьград». Елена Ласкони, представляющая оппозиционную партию «Союз спасения Румынии» и выступающая за укрепление отношений с НАТО и Соединенными Штатами, получила поддержку 19,18% голосовавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, в случае своей победы на выборах планирует выступить против экспорта украинского зерна через страну и прекратить оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. «Кандидат в президенты Румынии заявил… что он выступит против продолжающегося экспорта украинского зерна через территорию Румынии и дальнейшей военной помощи Киеву, если его изберут», — говорится в сообщении агентства, интервью которому дал Джеорджеску. По его словам, приоритетом в случае его избрания будут шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине. В дополнение, Джеорджеску выразил сомнение в необходимости следования Румынией целям НАТО по расходам на оборону. Также он оспаривает эффективность финансирования со стороны Евросоюза. 24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы, которые традиционно проходят каждые пять лет. По результатам первого тура, лидерство занял Джеорджеску, набравший 22,94% голосов избирателей, передает «Царьград». Елена Ласкони, представляющая оппозиционную партию «Союз спасения Румынии» и выступающая за укрепление отношений с НАТО и Соединенными Штатами, получила поддержку 19,18% голосовавших.