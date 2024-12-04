04 декабря 2024

Под вторую очередь ТЦ «Мегаполис» приспособят 16-этажный недострой по соседству

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис, город екатеринбург, район южного автовокзала
Проект планируют сдать в течение трех лет Фото:

В Екатеринбурге для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис» не будут сносить 16-этажный недострой, а восстановят. Проект собираются запустить в течение трех лет. Об этом URA.RU рассказал председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов.

«Недострой сносить не будут, а просто его достроят. Собираемся закончить через три-четыре года», — сообщил он. Демьянов также отметил, что готовность у здания высокая, примерно 70%.

На данный момент необходимо обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление, воду. Демьянов заявил, что строительство будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а именно трехэтажной парковки.

Офисное здание за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив.

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В Екатеринбурге для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис» не будут сносить 16-этажный недострой, а восстановят. Проект собираются запустить в течение трех лет. Об этом URA.RU рассказал председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов. «Недострой сносить не будут, а просто его достроят. Собираемся закончить через три-четыре года», — сообщил он. Демьянов также отметил, что готовность у здания высокая, примерно 70%. На данный момент необходимо обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление, воду. Демьянов заявил, что строительство будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а именно трехэтажной парковки. Офисное здание за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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