Под вторую очередь ТЦ «Мегаполис» приспособят 16-этажный недострой по соседству

05 декабря 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Проект планируют сдать в течение трех лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис» не будут сносить 16-этажный недострой, а восстановят. Проект собираются запустить в течение трех лет. Об этом URA.RU рассказал председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов. «Недострой сносить не будут, а просто его достроят. Собираемся закончить через три-четыре года», — сообщил он. Демьянов также отметил, что готовность у здания высокая, примерно 70%. На данный момент необходимо обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление, воду. Демьянов заявил, что строительство будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а именно трехэтажной парковки. Офисное здание за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис» не будут сносить 16-этажный недострой, а восстановят. Проект собираются запустить в течение трех лет. Об этом URA.RU рассказал председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов. «Недострой сносить не будут, а просто его достроят. Собираемся закончить через три-четыре года», — сообщил он. Демьянов также отметил, что готовность у здания высокая, примерно 70%. На данный момент необходимо обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление, воду. Демьянов заявил, что строительство будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а именно трехэтажной парковки. Офисное здание за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив.