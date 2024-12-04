Под вторую очередь ТЦ «Мегаполис» приспособят 16-этажный недострой по соседству

В Екатеринбурге для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис» не будут сносить 16-этажный недострой, а восстановят. Проект собираются запустить в течение трех лет. Об этом URA.RU рассказал председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов.
«Недострой сносить не будут, а просто его достроят. Собираемся закончить через три-четыре года», — сообщил он. Демьянов также отметил, что готовность у здания высокая, примерно 70%.
На данный момент необходимо обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление, воду. Демьянов заявил, что строительство будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а именно трехэтажной парковки.
Офисное здание за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив.
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