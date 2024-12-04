Зеленский анонсировал введение санкций против Грузии

05 декабря 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Зеленский упомянул о намерении обсудить ситуацию с Грузией с международными партнерами Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах ввести санкции против Грузии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в среду, 4 декабря. Поводом для такого решения стали действия грузинского правительства, которые, по мнению Зеленского, ведут страну к зависимости от России. Новость по теме Премьер Грузии заявил о провале «майдана» в стране «Поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — написал Зеленский. Он также выразил свое неодобрение текущей политики руководства Грузии, утверждая, что оно «толкает страну на очевидную зависимость от России» и действует «против своего народа». В дополнение к санкциям, Зеленский упомянул о намерении обсудить ситуацию с Грузией с международными партнерами. Президент Украины подчеркнул важность юридической реакции на действия грузинского правительства и планирует проработать дальнейшие шаги в кооперации с европейскими и другими партнерами. В Тбилиси продолжаются митинги, которые время от времени превращаются в жесткие стычки между участниками протестов и правоохранительными органами, пишет RT. При этом две стороны конфликта — как официальные власти, так и представители оппозиции — только усугубляют обострение ситуации. В лидерстве правящей партии «Грузинская мечта» заявляют о своем намерении предотвратить «украинизацию» Грузии и возможность «цветной революции», за организацию которой они предполагают ответственность внешних сил и «специально обученных групп». В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили, позиционирующая себя как неформальный лидер оппозиции, обвиняет правоохранительные органы в применении репрессий и критикует «Грузинскую мечту» за захват власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах ввести санкции против Грузии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в среду, 4 декабря. Поводом для такого решения стали действия грузинского правительства, которые, по мнению Зеленского, ведут страну к зависимости от России. «Поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — написал Зеленский. Он также выразил свое неодобрение текущей политики руководства Грузии, утверждая, что оно «толкает страну на очевидную зависимость от России» и действует «против своего народа». В дополнение к санкциям, Зеленский упомянул о намерении обсудить ситуацию с Грузией с международными партнерами. Президент Украины подчеркнул важность юридической реакции на действия грузинского правительства и планирует проработать дальнейшие шаги в кооперации с европейскими и другими партнерами. В Тбилиси продолжаются митинги, которые время от времени превращаются в жесткие стычки между участниками протестов и правоохранительными органами, пишет RT. При этом две стороны конфликта — как официальные власти, так и представители оппозиции — только усугубляют обострение ситуации. В лидерстве правящей партии «Грузинская мечта» заявляют о своем намерении предотвратить «украинизацию» Грузии и возможность «цветной революции», за организацию которой они предполагают ответственность внешних сил и «специально обученных групп». В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили, позиционирующая себя как неформальный лидер оппозиции, обвиняет правоохранительные органы в применении репрессий и критикует «Грузинскую мечту» за захват власти.