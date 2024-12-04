04 декабря 2024

Анна Асти приехала на главную сцену Екатеринбурга с финальным концертом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В зале было почти десять тысяч человек Фото:

Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) выступила 4 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» с завершающим в 2024 году концертом. В зале находилось почти десять тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Этот большой концерт является завершающим в этом году. Если честно, то лучше, чем сегодня это случилось и происходит на данный момент, мы закончить этот год не могли. Нас десять тысяч, Екатеринбург!» — сказала певица.

По словам фанатов, концерт задержали на 40 минут. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, толпа с восторгом приветствовала артистку.

Поклонников певицы не смутила и стоимость билетов. Чтобы попасть В VIP-места, нужно было отдать от 60 до 80 тысяч рублей.

В Екатеринбурге 30 ноября прошло шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU.

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Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) выступила 4 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» с завершающим в 2024 году концертом. В зале находилось почти десять тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Этот большой концерт является завершающим в этом году. Если честно, то лучше, чем сегодня это случилось и происходит на данный момент, мы закончить этот год не могли. Нас десять тысяч, Екатеринбург!» — сказала певица. По словам фанатов, концерт задержали на 40 минут. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, толпа с восторгом приветствовала артистку. Поклонников певицы не смутила и стоимость билетов. Чтобы попасть В VIP-места, нужно было отдать от 60 до 80 тысяч рублей. В Екатеринбурге 30 ноября прошло шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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