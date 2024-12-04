Анна Асти приехала на главную сцену Екатеринбурга с финальным концертом. Видео

05 декабря 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

В зале было почти десять тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) выступила 4 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» с завершающим в 2024 году концертом. В зале находилось почти десять тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Этот большой концерт является завершающим в этом году. Если честно, то лучше, чем сегодня это случилось и происходит на данный момент, мы закончить этот год не могли. Нас десять тысяч, Екатеринбург!» — сказала певица. По словам фанатов, концерт задержали на 40 минут. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, толпа с восторгом приветствовала артистку. Поклонников певицы не смутила и стоимость билетов. Чтобы попасть В VIP-места, нужно было отдать от 60 до 80 тысяч рублей. В Екатеринбурге 30 ноября прошло шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) выступила 4 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» с завершающим в 2024 году концертом. В зале находилось почти десять тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Этот большой концерт является завершающим в этом году. Если честно, то лучше, чем сегодня это случилось и происходит на данный момент, мы закончить этот год не могли. Нас десять тысяч, Екатеринбург!» — сказала певица. По словам фанатов, концерт задержали на 40 минут. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, толпа с восторгом приветствовала артистку. Поклонников певицы не смутила и стоимость билетов. Чтобы попасть В VIP-места, нужно было отдать от 60 до 80 тысяч рублей. В Екатеринбурге 30 ноября прошло шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU.