Анна Асти приехала на главную сцену Екатеринбурга с финальным концертом. Видео

Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) выступила 4 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» с завершающим в 2024 году концертом. В зале находилось почти десять тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Этот большой концерт является завершающим в этом году. Если честно, то лучше, чем сегодня это случилось и происходит на данный момент, мы закончить этот год не могли. Нас десять тысяч, Екатеринбург!» — сказала певица.
По словам фанатов, концерт задержали на 40 минут. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, толпа с восторгом приветствовала артистку.
Поклонников певицы не смутила и стоимость билетов. Чтобы попасть В VIP-места, нужно было отдать от 60 до 80 тысяч рублей.
В Екатеринбурге 30 ноября прошло шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU.
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