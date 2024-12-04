04 декабря 2024

Челябинцы встретят Новый год без снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, улица кирова, кировка улица
Синоптики прогнозируют челябинцам бесснежный декабрь Фото:

Впервые за последние годы жители Челябинска останутся на Новый год без снега. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря. Это следует из долгосрочного прогноза погоды синоптиков.

«В декабре осадки в виде снега будут крайне редки. Ожидается, что небольшой снег выпадет лишь 12, 13 и 19 декабря», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков Гисметео».

Метеорологи отмечают, что сильные морозы также не придут в регион. Дневные температуры до Нового года в Челябинске не будут опускаться ниже 11 градусов.

Начало зимы будет бесснежной
Начало зимы будет бесснежной

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Впервые за последние годы жители Челябинска останутся на Новый год без снега. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря. Это следует из долгосрочного прогноза погоды синоптиков. «В декабре осадки в виде снега будут крайне редки. Ожидается, что небольшой снег выпадет лишь 12, 13 и 19 декабря», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков Гисметео». Метеорологи отмечают, что сильные морозы также не придут в регион. Дневные температуры до Нового года в Челябинске не будут опускаться ниже 11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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