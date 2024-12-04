Челябинцы встретят Новый год без снега

Синоптики прогнозируют челябинцам бесснежный декабрь
Впервые за последние годы жители Челябинска останутся на Новый год без снега. Абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря. Это следует из долгосрочного прогноза погоды синоптиков.
«В декабре осадки в виде снега будут крайне редки. Ожидается, что небольшой снег выпадет лишь 12, 13 и 19 декабря», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков Гисметео».
Метеорологи отмечают, что сильные морозы также не придут в регион. Дневные температуры до Нового года в Челябинске не будут опускаться ниже 11 градусов.
Начало зимы будет бесснежной
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