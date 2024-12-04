ЦТАК: договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР вступил в силу

05 декабря 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Договор между КНДР и РФ будет действовать бессрочно Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там отметили, что отношения РФ и КНДР ускорят формирование справедливого миропорядка. Новость по теме Путин ратифицировал договор о партнерстве с КНДР: суть документа «Основанные на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония», — говорится в сообщении. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю провели в Москве церемонию обмена ратификационными грамотами, что является заключительным этапом в процессе ратификации договора. По информации ЦТАК, текст договора предусматривает его вступление в силу немедленно после обмена ратификационными грамотами. Ранее был опубликован текст Соглашения о глубоком стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанного главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Особое внимание в документе, как отмечают Yonhap и другие медиа в Южной Корее, привлекает статья 4, напоминает «Царьград». Она утверждает, что «в случае военного конфликта, вызванного агрессией одной или нескольких стран против одной из подписавших сторон, другая сторона обязуется оказать военную поддержку используя все доступные ресурсы, в рамках статьи 51 Устава ООН, а также законов КНДР и Российской Федерации». Договор между странами будет действовать бессрочно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там отметили, что отношения РФ и КНДР ускорят формирование справедливого миропорядка. «Основанные на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония», — говорится в сообщении. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю провели в Москве церемонию обмена ратификационными грамотами, что является заключительным этапом в процессе ратификации договора. По информации ЦТАК, текст договора предусматривает его вступление в силу немедленно после обмена ратификационными грамотами. Ранее был опубликован текст Соглашения о глубоком стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанного главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Особое внимание в документе, как отмечают Yonhap и другие медиа в Южной Корее, привлекает статья 4, напоминает «Царьград». Она утверждает, что «в случае военного конфликта, вызванного агрессией одной или нескольких стран против одной из подписавших сторон, другая сторона обязуется оказать военную поддержку используя все доступные ресурсы, в рамках статьи 51 Устава ООН, а также законов КНДР и Российской Федерации». Договор между странами будет действовать бессрочно.