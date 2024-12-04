04 декабря 2024

В городе ЯНАО возобновится прежнее расписание автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение к прежнему расписанию связано с открытием после ремонта улицы Зверева
Возвращение к прежнему расписанию связано с открытием после ремонта улицы Зверева Фото:

В Надыме (ЯНАО) с 5 декабря городские автобусы начнут движение по прежним маршрутам и расписанию. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«Уважаемые жители города Надыма! Обращаем ваше внимание, что с 5 декабря, городские автобусы возобновляют движение по прежним маршрутам и расписаниям», — сообщает администрация района в telegram-канале.

Это связано с открытием участка автомобильной дороги от улицы Зверева до Спортшколы «Арктика», отметили в мэрии. Участок находился на ремонте с 13 июля.

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В Надыме (ЯНАО) с 5 декабря городские автобусы начнут движение по прежним маршрутам и расписанию. Об этом власти района сообщили в соцсети. «Уважаемые жители города Надыма! Обращаем ваше внимание, что с 5 декабря, городские автобусы возобновляют движение по прежним маршрутам и расписаниям», — сообщает администрация района в telegram-канале. Это связано с открытием участка автомобильной дороги от улицы Зверева до Спортшколы «Арктика», отметили в мэрии. Участок находился на ремонте с 13 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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