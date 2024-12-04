В городе ЯНАО возобновится прежнее расписание автобусов

Возвращение к прежнему расписанию связано с открытием после ремонта улицы Зверева
В Надыме (ЯНАО) с 5 декабря городские автобусы начнут движение по прежним маршрутам и расписанию. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«Уважаемые жители города Надыма! Обращаем ваше внимание, что с 5 декабря, городские автобусы возобновляют движение по прежним маршрутам и расписаниям», — сообщает администрация района в telegram-канале.
Это связано с открытием участка автомобильной дороги от улицы Зверева до Спортшколы «Арктика», отметили в мэрии. Участок находился на ремонте с 13 июля.
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