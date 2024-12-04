Тагильчан кошмарит стая бродячих собак, СК проводит расследование. Видео

Бастрыкин проконтролирует расследование нападения бродячих собак в Нижнем Тагиле

05 декабря 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Собаки пугают жителей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с нападением стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле. Животных вовремя удалось отогнать, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Нижнем Тагиле стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком вблизи педагогического колледжа. В связи с тем, что прохожие смогли отогнать собак, травм удалось избежать. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в telegram-канале следственного комитета России. Жители Дзержинский района также пожаловались в соцсетях, что боятся выйти из дома из-за стаи собак. «Каждый раз сердце в пятки уходит от страха при виде этой обезумевшей своры бездомных собак», — рассказал мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Он отметил, что приходится часто оглядываться, нет ли рядом животных. По ночам жителям района мешает лай, который слышится с улицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с нападением стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле. Животных вовремя удалось отогнать, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Нижнем Тагиле стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком вблизи педагогического колледжа. В связи с тем, что прохожие смогли отогнать собак, травм удалось избежать. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в telegram-канале следственного комитета России. Жители Дзержинский района также пожаловались в соцсетях, что боятся выйти из дома из-за стаи собак. «Каждый раз сердце в пятки уходит от страха при виде этой обезумевшей своры бездомных собак», — рассказал мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Он отметил, что приходится часто оглядываться, нет ли рядом животных. По ночам жителям района мешает лай, который слышится с улицы.