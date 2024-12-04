04 декабря 2024

Тагильчан кошмарит стая бродячих собак, СК проводит расследование. Видео

Бастрыкин проконтролирует расследование нападения бродячих собак в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Бродячие собаки. Челябинск, собаки, бродячие собаки, дворняги, бродячие животные, бездомные собаки
Собаки пугают жителей города Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с нападением стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле. Животных вовремя удалось отогнать, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Нижнем Тагиле стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком вблизи педагогического колледжа. В связи с тем, что прохожие смогли отогнать собак, травм удалось избежать. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в telegram-канале следственного комитета России.

Жители Дзержинский района также пожаловались в соцсетях, что боятся выйти из дома из-за стаи собак. «Каждый раз сердце в пятки уходит от страха при виде этой обезумевшей своры бездомных собак», — рассказал мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

Он отметил, что приходится часто оглядываться, нет ли рядом животных. По ночам жителям района мешает лай, который слышится с улицы.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с нападением стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле. Животных вовремя удалось отогнать, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщается, что в ноябре текущего года в городе Нижнем Тагиле стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком вблизи педагогического колледжа. В связи с тем, что прохожие смогли отогнать собак, травм удалось избежать. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в telegram-канале следственного комитета России. Жители Дзержинский района также пожаловались в соцсетях, что боятся выйти из дома из-за стаи собак. «Каждый раз сердце в пятки уходит от страха при виде этой обезумевшей своры бездомных собак», — рассказал мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Он отметил, что приходится часто оглядываться, нет ли рядом животных. По ночам жителям района мешает лай, который слышится с улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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