Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку министра обороны

05 декабря 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

В Южной Корее готовы начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Южная Корея ввела военное положение Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке своего министра обороны Ким Ен Хена. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Это решение последовало после призывов к отставке министра от представителей как правящей, так и оппозиционной партий. Новость по теме Жизнь и главные скандалы президента Южной Кореи, который ввел военное положение «Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны страны», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Yonhap. Лидер правящей партии «Гражданская сила», Хан Дон Хун, заявил накануне, что министр обороны должен уйти в отставку на фоне текущей ситуации в стране, передает RT. Это мнение поддержали и в оппозиционной Демократической партии, указав на необходимость изменений в правительстве. В дополнение к этому, оппозиционная Демократическая партия выразила готовность начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю, если он сам не уйдет в отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке своего министра обороны Ким Ен Хена. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Это решение последовало после призывов к отставке министра от представителей как правящей, так и оппозиционной партий. «Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны страны», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Yonhap. Лидер правящей партии «Гражданская сила», Хан Дон Хун, заявил накануне, что министр обороны должен уйти в отставку на фоне текущей ситуации в стране, передает RT. Это мнение поддержали и в оппозиционной Демократической партии, указав на необходимость изменений в правительстве. В дополнение к этому, оппозиционная Демократическая партия выразила готовность начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю, если он сам не уйдет в отставку.