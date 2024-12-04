04 декабря 2024

Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку министра обороны

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
В Южной Корее готовы начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю Фото:
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке своего министра обороны Ким Ен Хена. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Это решение последовало после призывов к отставке министра от представителей как правящей, так и оппозиционной партий.

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«Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны страны», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Yonhap.

Лидер правящей партии «Гражданская сила», Хан Дон Хун, заявил накануне, что министр обороны должен уйти в отставку на фоне текущей ситуации в стране, передает RT. Это мнение поддержали и в оппозиционной Демократической партии, указав на необходимость изменений в правительстве. В дополнение к этому, оппозиционная Демократическая партия выразила готовность начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю, если он сам не уйдет в отставку.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке своего министра обороны Ким Ен Хена. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Это решение последовало после призывов к отставке министра от представителей как правящей, так и оппозиционной партий. «Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны страны», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Yonhap. Лидер правящей партии «Гражданская сила», Хан Дон Хун, заявил накануне, что министр обороны должен уйти в отставку на фоне текущей ситуации в стране, передает RT. Это мнение поддержали и в оппозиционной Демократической партии, указав на необходимость изменений в правительстве. В дополнение к этому, оппозиционная Демократическая партия выразила готовность начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю, если он сам не уйдет в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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