Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку министра обороны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке своего министра обороны Ким Ен Хена. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Это решение последовало после призывов к отставке министра от представителей как правящей, так и оппозиционной партий.
«Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны страны», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство
Лидер правящей партии «Гражданская сила», Хан Дон Хун, заявил накануне, что министр обороны должен уйти в отставку на фоне текущей ситуации в стране, передает RT. Это мнение поддержали и в оппозиционной Демократической партии, указав на необходимость изменений в правительстве. В дополнение к этому, оппозиционная Демократическая партия выразила готовность начать процедуру импичмента президенту Юн Сок Елю, если он сам не уйдет в отставку.
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