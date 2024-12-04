Семьям РФ хотят выплатить по 10 тысяч рублей к концу года: кто еще может рассчитывать на выплаты

Чернышов предложил разовую выплату 10 тысяч рублей льготным категориям граждан

05 декабря 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили выплатить семьям по 10 тысяч рублей перед Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борис Чернышов, занимающий пост вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР, направил предложение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой о введении «Новогоднего семейного бюджета». Предлагаемая мера предусматривает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров. Кто еще может рассчитывать на новогодние выплаты — в материале URA.RU. В Госдуме предложили помочь бедным семьям перед Новым годом Новость по теме Индексация зарплат бюджетников в 2025 году: кому и на сколько повысят Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой организовать для малообеспеченных семей, одиноких родителей и пенсионеров единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей под названием «Новогодний семейный бюджет». Чернышов подчеркнул, что предложенная мера поддержки позволит гражданам достойно подготовиться к предстоящим новогодним праздникам, включая покупку продуктов и подарков для детей. Он также указал на то, что неиспользованные в течение года средства федерального бюджета традиционно возвращаются в государственную казну, уточнив, что в 2023 году таких средств накопилось 603,5 млрд рублей. Идея базируется на успешном опыте предыдущих лет, когда похожие финансовые ресурсы использовались для поддержки здравоохранения во время пандемии COVID-19. Теперь Чернышов предлагает направить эти средства на помощь нуждающимся семьям в преддверии Нового года, особенно учитывая важность этого праздника для детей. Кто еще может рассчитывать на выплаты Пенсионеры могут получить в декабре по 15 тысяч рублей от государства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В декабре текущего года пенсионеры в России могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей от государства, пишет «Царьград». Эксперты обсуждают возможность такой инициативы, которую, по их мнению, может объявить президент Владимир Путин. Согласно мнению экономиста Андрея Лободы, в этот раз размер выплаты предположительно увеличится с 10 до 15 тысяч рублей. Эта мера будет направлена на поддержку пожилого населения страны. Наталья Мильчакова, заместитель руководителя центра «Альпари», поддерживает это предположение и добавляет, что выплаты, возможно, будут осуществлены в преддверии новогодних праздников и коснутся всех категорий пенсионеров, независимо от их трудового статуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Борис Чернышов, занимающий пост вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР, направил предложение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой о введении «Новогоднего семейного бюджета». Предлагаемая мера предусматривает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров. Кто еще может рассчитывать на новогодние выплаты — в материале URA.RU. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой организовать для малообеспеченных семей, одиноких родителей и пенсионеров единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей под названием «Новогодний семейный бюджет». Чернышов подчеркнул, что предложенная мера поддержки позволит гражданам достойно подготовиться к предстоящим новогодним праздникам, включая покупку продуктов и подарков для детей. Он также указал на то, что неиспользованные в течение года средства федерального бюджета традиционно возвращаются в государственную казну, уточнив, что в 2023 году таких средств накопилось 603,5 млрд рублей. Идея базируется на успешном опыте предыдущих лет, когда похожие финансовые ресурсы использовались для поддержки здравоохранения во время пандемии COVID-19. Теперь Чернышов предлагает направить эти средства на помощь нуждающимся семьям в преддверии Нового года, особенно учитывая важность этого праздника для детей. В декабре текущего года пенсионеры в России могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей от государства, пишет «Царьград». Эксперты обсуждают возможность такой инициативы, которую, по их мнению, может объявить президент Владимир Путин. Согласно мнению экономиста Андрея Лободы, в этот раз размер выплаты предположительно увеличится с 10 до 15 тысяч рублей. Эта мера будет направлена на поддержку пожилого населения страны. Наталья Мильчакова, заместитель руководителя центра «Альпари», поддерживает это предположение и добавляет, что выплаты, возможно, будут осуществлены в преддверии новогодних праздников и коснутся всех категорий пенсионеров, независимо от их трудового статуса.