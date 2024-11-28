Индексация зарплат бюджетников в 2025 году: кому и на сколько повысят

Проект закона, регламентирующий повышение зарплат бюджетникам, прошел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации. Рассказываем, кому и на сколько планируют увеличить зарплаты в 2025 году.
Что такое индексация зарплат
Индексация зарплат — это механизм, который позволяет компенсировать работникам растущий уровень цен. Размер заработной платы увеличивают таким образом, чтобы ее покупательная способность не уменьшилась по сравнению с прошлогодней.
В 2024 году, по мнению Комитета Государственной думы по бюджету и налогам, темп роста потребительских цен будет находиться на повышенном уровне и составит около 7,3%.
Когда и кому индексируют зарплаты в 2025 году
Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года. На 13,2% вырастет заработная плата сотрудников федеральных государственных медицинских, социальных, образовательных и научных учреждений. В 2026 году зарплаты намерены проиндексировать еще на 10,2%, а в 2027-м — на 8,3%.
С 1 октября ожидается еще одна индексация. Она затронет работников других госучреждений, Следственного комитета, судей и прокуроров. Им зарплаты в 2025 году предлагают увеличить на 4,5%. В 2026 и 2027 году оплаты труда этих категорий бюджетников собираются индексировать на 4% ежегодно. Такие же размеры индексации планируют установить для военнослужащих.
Как поясняет информационно-правовой портал Гарант.ру, федеральная индексация не затрагивает сотрудников региональных бюджетных учреждений. Им зарплаты тоже должны увеличить, но насколько — решают власти каждого субъекта Российской Федерации.
Должны ли индексировать зарплату работникам частных компаний
В Минтруда Российской Федерации уверены, что проводить индексацию зарплаты следует всем работающим, независимо от того в государственной или частной организации они трудоустроены. Правда, единого порядка индексации не существует. В ведомстве говорят, что он должен быть указан во внутренних документах компании, например коллективном договоре, соглашении и так далее.
Если цены в прошедшем году выросли, а зарплаты работодатель не индексировал, его могут привлечь к административной ответственности. При этом отсутствие разработанного механизма индексации в компании не будет являться оправданием. Если нужного документа нет, значит, организации нужно его подготовить и утвердить.
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