Индексация зарплат бюджетников в 2025 году: кому и на сколько повысят

Совет Федерации утвердил законопроект о повышении зарплат бюджетникам в России
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В 2025 году зарплаты российских бюджетников станут выше
В 2025 году зарплаты российских бюджетников станут выше Фото:

Проект закона, регламентирующий повышение зарплат бюджетникам, прошел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации. Рассказываем, кому и на сколько планируют увеличить зарплаты в 2025 году.

Что такое индексация зарплат

Индексация зарплат — это механизм, который позволяет компенсировать работникам растущий уровень цен. Размер заработной платы увеличивают таким образом, чтобы ее покупательная способность не уменьшилась по сравнению с прошлогодней.

В 2024 году, по мнению Комитета Государственной думы по бюджету и налогам, темп роста потребительских цен будет находиться на повышенном уровне и составит около 7,3%.

Когда и кому индексируют зарплаты в 2025 году

Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года. На 13,2% вырастет заработная плата сотрудников федеральных государственных медицинских, социальных, образовательных и научных учреждений. В 2026 году зарплаты намерены проиндексировать еще на 10,2%, а в 2027-м — на 8,3%.

С 1 октября ожидается еще одна индексация. Она затронет работников других госучреждений, Следственного комитета, судей и прокуроров. Им зарплаты в 2025 году предлагают увеличить на 4,5%. В 2026 и 2027 году оплаты труда этих категорий бюджетников собираются индексировать на 4% ежегодно. Такие же размеры индексации планируют установить для военнослужащих.

Как поясняет информационно-правовой портал Гарант.ру, федеральная индексация не затрагивает сотрудников региональных бюджетных учреждений. Им зарплаты тоже должны увеличить, но насколько — решают власти каждого субъекта Российской Федерации.

Должны ли индексировать зарплату работникам частных компаний

В Минтруда Российской Федерации уверены, что проводить индексацию зарплаты следует всем работающим, независимо от того в государственной или частной организации они трудоустроены. Правда, единого порядка индексации не существует. В ведомстве говорят, что он должен быть указан во внутренних документах компании, например коллективном договоре, соглашении и так далее.

Если цены в прошедшем году выросли, а зарплаты работодатель не индексировал, его могут привлечь к административной ответственности. При этом отсутствие разработанного механизма индексации в компании не будет являться оправданием. Если нужного документа нет, значит, организации нужно его подготовить и утвердить.

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Проект закона, регламентирующий повышение зарплат бюджетникам, прошел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации. Рассказываем, кому и на сколько планируют увеличить зарплаты в 2025 году. Что такое индексация зарплат Индексация зарплат — это механизм, который позволяет компенсировать работникам растущий уровень цен. Размер заработной платы увеличивают таким образом, чтобы ее покупательная способность не уменьшилась по сравнению с прошлогодней. В 2024 году, по мнению Комитета Государственной думы по бюджету и налогам, темп роста потребительских цен будет находиться на повышенном уровне и составит около 7,3%. Когда и кому индексируют зарплаты в 2025 году Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года. На 13,2% вырастет заработная плата сотрудников федеральных государственных медицинских, социальных, образовательных и научных учреждений. В 2026 году зарплаты намерены проиндексировать еще на 10,2%, а в 2027-м — на 8,3%. С 1 октября ожидается еще одна индексация. Она затронет работников других госучреждений, Следственного комитета, судей и прокуроров. Им зарплаты в 2025 году предлагают увеличить на 4,5%. В 2026 и 2027 году оплаты труда этих категорий бюджетников собираются индексировать на 4% ежегодно. Такие же размеры индексации планируют установить для военнослужащих. Как поясняет информационно-правовой портал Гарант.ру, федеральная индексация не затрагивает сотрудников региональных бюджетных учреждений. Им зарплаты тоже должны увеличить, но насколько — решают власти каждого субъекта Российской Федерации. Должны ли индексировать зарплату работникам частных компаний В Минтруда Российской Федерации уверены, что проводить индексацию зарплаты следует всем работающим, независимо от того в государственной или частной организации они трудоустроены. Правда, единого порядка индексации не существует. В ведомстве говорят, что он должен быть указан во внутренних документах компании, например коллективном договоре, соглашении и так далее. Если цены в прошедшем году выросли, а зарплаты работодатель не индексировал, его могут привлечь к административной ответственности. При этом отсутствие разработанного механизма индексации в компании не будет являться оправданием. Если нужного документа нет, значит, организации нужно его подготовить и утвердить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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