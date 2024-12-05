RT: два пограничника ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли людей

05 декабря 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Пограничники ценой жизни сдержали прорыв ВСУ у Суджи ради эвакуации людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Два пограничника из Псковской области, Юрий Орехов и Юрий Милютин, погибли при обороне границы под Суджей, задерживая прорыв вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил брат одного из бойцов, Александр Орехов. Благодаря их действиям было выиграно время для эвакуации мирного населения. «Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, еще со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми. Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе», — рассказали знакомые погибших, предает RT. Как сообщается, связь с Юрием Ореховым и Юрием Милютиным была потеряна с августа, а родные узнали о их гибели только в конце ноября. Друзей похоронили 2 декабря в родном городе Себеж. У каждого из них остались маленькие дети. ВСУ осуществили обстрел из лесных массивов на мирных жителей деревни Гончаровка, которая находится в Суджанском районе Курской области. Инцидент произошел в момент, когда граждане пытались эвакуироваться из населенного пункта. На территории Курской области продолжаются тяжелые бои. Боец с позывным Пиракт отметил, что из-за бегства наемников нехватка живой силы в ВСУ становится все более заметной, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два пограничника из Псковской области, Юрий Орехов и Юрий Милютин, погибли при обороне границы под Суджей, задерживая прорыв вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил брат одного из бойцов, Александр Орехов. Благодаря их действиям было выиграно время для эвакуации мирного населения. «Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, еще со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми. Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе», — рассказали знакомые погибших, предает RT. Как сообщается, связь с Юрием Ореховым и Юрием Милютиным была потеряна с августа, а родные узнали о их гибели только в конце ноября. Друзей похоронили 2 декабря в родном городе Себеж. У каждого из них остались маленькие дети. ВСУ осуществили обстрел из лесных массивов на мирных жителей деревни Гончаровка, которая находится в Суджанском районе Курской области. Инцидент произошел в момент, когда граждане пытались эвакуироваться из населенного пункта. На территории Курской области продолжаются тяжелые бои. Боец с позывным Пиракт отметил, что из-за бегства наемников нехватка живой силы в ВСУ становится все более заметной, передает «Царьград».