04 декабря 2024

В Челябинской области продают пивзавод с жилым домом. Скрин

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Клипарт. Магнитогорск, пиво, алкоголь, разливное пиво, кеги
За предприятие по производству пива просят 33 млн рублей Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области на территории села Байрамгулово на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений.

«Продaетcя пoлocтью укомплектованный завoд c магaзином и жилым домoм. Все в собственности. Земельный учacтoк имеет площадь в 20 сoтoк», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Готовый бизнес по производству пива собственник готов отдать за 33 млн рублей. Отмечается, что пиво варится на предприятии по венгерской технологии.

Пивзавод оснащен современным оборудованием
Пивзавод оснащен современным оборудованием

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В Аргаяшском районе Челябинской области на территории села Байрамгулово на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений. «Продaетcя пoлocтью укомплектованный завoд c магaзином и жилым домoм. Все в собственности. Земельный учacтoк имеет площадь в 20 сoтoк», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Готовый бизнес по производству пива собственник готов отдать за 33 млн рублей. Отмечается, что пиво варится на предприятии по венгерской технологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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