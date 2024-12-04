В Аргаяшском районе Челябинской области на территории села Байрамгулово на продажу выставлен пивоваренный завод. В состав предложения входит не только производственное помещение, но и магазин с жилым домом. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений.
«Продaетcя пoлocтью укомплектованный завoд c магaзином и жилым домoм. Все в собственности. Земельный учacтoк имеет площадь в 20 сoтoк», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Готовый бизнес по производству пива собственник готов отдать за 33 млн рублей. Отмечается, что пиво варится на предприятии по венгерской технологии.
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