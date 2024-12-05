Литовец, осквернивший мемориал в Судже, лишился поддержки спонсоров

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Литовского активиста, который осквернил мемориал в Курской области, осудили спонсоры
Литовского активиста, который осквернил мемориал в Курской области, осудили спонсоры Фото:

Литовский активист Валдас Барткявичюс (признан в РФ экстремистом и террористом), известный своей поддержкой Украины, лишился финансирования от спонсоров после инцидента с осквернением мемориала в Судже Курской области. Об этом сообщил сам активист.

«Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — заявил Барткявичюс в соцсетях. Его слова передает РИА Новости.

По данным расследования, 11 ноября 2024 года Барткявичюс совместно с другими лицами использовал фотосъемку для осквернения мемориала, расположенного на братской могиле 66 советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Этот памятник был возведен в память о героях, погибших в борьбе во времена Великой Отечественной войны. Кроме того, обвиняемые нанесли повреждения данному монументу.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело против Барткявичюса. Основания для возбуждения дела связаны со статьями о реабилитации нацизма, деяниях, направленных на осквернение мемориальных объектов, посвященных памяти защитников Отечества, а также публичном оправдании терроризма.

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Литовский активист Валдас Барткявичюс (признан в РФ экстремистом и террористом), известный своей поддержкой Украины, лишился финансирования от спонсоров после инцидента с осквернением мемориала в Судже Курской области. Об этом сообщил сам активист. «Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — заявил Барткявичюс в соцсетях. Его слова передает РИА Новости. По данным расследования, 11 ноября 2024 года Барткявичюс совместно с другими лицами использовал фотосъемку для осквернения мемориала, расположенного на братской могиле 66 советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Этот памятник был возведен в память о героях, погибших в борьбе во времена Великой Отечественной войны. Кроме того, обвиняемые нанесли повреждения данному монументу. Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело против Барткявичюса. Основания для возбуждения дела связаны со статьями о реабилитации нацизма, деяниях, направленных на осквернение мемориальных объектов, посвященных памяти защитников Отечества, а также публичном оправдании терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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