04 декабря 2024

Свердловчане смогут увидеть самый мощный звездопад

Жители Свердловской области увидят метеорный поток Геминиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Звездопад лучше будет виден в дали от города Фото:

В ночь с 13 на 14 декабря жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды. Это один из самых мощных звездопадов года. Об этом говорится на сайте Международной метеорной организации.

«Максимальная активность метеорного потока Геминиды будет в ночь на 14 декабря. Это один из самых сильных потоков, которые можно наблюдать на Земле», — следует из сообщения.

Ожидается до 150 метеоров в час. Максимальная активность будет примерно в 2:00 по местному времени, когда радиант поднимется высоко в небе.

Этот звездопад-гигант происходит из созвездия Близнецов. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней.

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В ночь с 13 на 14 декабря жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды. Это один из самых мощных звездопадов года. Об этом говорится на сайте Международной метеорной организации. «Максимальная активность метеорного потока Геминиды будет в ночь на 14 декабря. Это один из самых сильных потоков, которые можно наблюдать на Земле», — следует из сообщения. Ожидается до 150 метеоров в час. Максимальная активность будет примерно в 2:00 по местному времени, когда радиант поднимется высоко в небе. Этот звездопад-гигант происходит из созвездия Близнецов. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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