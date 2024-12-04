Свердловчане смогут увидеть самый мощный звездопад

В ночь с 13 на 14 декабря жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды. Это один из самых мощных звездопадов года. Об этом говорится на сайте Международной метеорной организации.
«Максимальная активность метеорного потока Геминиды будет в ночь на 14 декабря. Это один из самых сильных потоков, которые можно наблюдать на Земле», — следует из сообщения.
Ожидается до 150 метеоров в час. Максимальная активность будет примерно в 2:00 по местному времени, когда радиант поднимется высоко в небе.
Этот звездопад-гигант происходит из созвездия Близнецов. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней.
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