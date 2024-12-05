ABC: главные генералы России и США обсудили конфликт на Украине

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США (КНШ) Чарльз Браун провели телефонные переговоры, обсудив ряд вопросов в сфере международной и региональной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. Переговоры прошли еще 27 ноября, но известно о них стало только сейчас.
«Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым после запроса Министерства обороны РФ. Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем», — заявил Дорси американскому телеканалу ABC. Отмечается, что в ходе встречи военные руководители обсудили различные аспекты международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию, связанную с продолжающимся конфликтом на Украине. По инициативе генерала Герасимова, генерал Браун дал согласие на неразглашение предварительной информации о проведении данного разговора.
Также в ходе диалога были затронуты вопросы, связанные с предотвращением просчетов и эскалации напряженности между двумя странами в контексте украинского кризиса. По информации АВС, обсуждались и конкретные меры, такие как возможное применение дальнобойного высокоточного оружия и использование новейших баллистических ракет по территории Россия.
Согласно информации, предоставленной телеканалом, Герасимов доложил Брауну о намерениях России осуществить запуски ракет в районе Средиземного моря. По данным, опубликованным Министерством обороны РФ, в рамках учебных маневров Военно-морской флот и Воздушно-космические силы страны успешно осуществили совместные запуски высокоточного оружия морского и воздушного базирования. В частности, были проведены испытания гиперзвуковых ракет типа «Циркон» в восточной части Средиземного моря.
Корреспондент URA.RU направил запрос на получение информации по данной теме в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.