ABC: главные генералы России и США обсудили конфликт на Украине

АВС: Герасимов и Браун провели переговоры по украинскому конфликту
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Валерий Герасимов и Чарльз Браун обсудили вопросы безопасности, сообщаю американские СМИ
Валерий Герасимов и Чарльз Браун обсудили вопросы безопасности, сообщаю американские СМИ Фото:

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США (КНШ) Чарльз Браун провели телефонные переговоры, обсудив ряд вопросов в сфере международной и региональной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. Переговоры прошли еще 27 ноября, но известно о них стало только сейчас. 

«Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым после запроса Министерства обороны РФ. Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем», — заявил Дорси американскому телеканалу ABC. Отмечается, что в ходе встречи военные руководители обсудили различные аспекты международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию, связанную с продолжающимся конфликтом на Украине. По инициативе генерала Герасимова, генерал Браун дал согласие на неразглашение предварительной информации о проведении данного разговора.

Также в ходе диалога были затронуты вопросы, связанные с предотвращением просчетов и эскалации напряженности между двумя странами в контексте украинского кризиса. По информации АВС, обсуждались и конкретные меры, такие как возможное применение дальнобойного высокоточного оружия и использование новейших баллистических ракет по территории Россия.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, Герасимов доложил Брауну о намерениях России осуществить запуски ракет в районе Средиземного моря. По данным, опубликованным Министерством обороны РФ, в рамках учебных маневров Военно-морской флот и Воздушно-космические силы страны успешно осуществили совместные запуски высокоточного оружия морского и воздушного базирования. В частности, были проведены испытания гиперзвуковых ракет типа «Циркон» в восточной части Средиземного моря.

Корреспондент URA.RU направил запрос на получение информации по данной теме в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. 

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США (КНШ) Чарльз Браун провели телефонные переговоры, обсудив ряд вопросов в сфере международной и региональной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. Переговоры прошли еще 27 ноября, но известно о них стало только сейчас.  «Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым после запроса Министерства обороны РФ. Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем», — заявил Дорси американскому телеканалу ABC. Отмечается, что в ходе встречи военные руководители обсудили различные аспекты международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию, связанную с продолжающимся конфликтом на Украине. По инициативе генерала Герасимова, генерал Браун дал согласие на неразглашение предварительной информации о проведении данного разговора. Также в ходе диалога были затронуты вопросы, связанные с предотвращением просчетов и эскалации напряженности между двумя странами в контексте украинского кризиса. По информации АВС, обсуждались и конкретные меры, такие как возможное применение дальнобойного высокоточного оружия и использование новейших баллистических ракет по территории Россия. Согласно информации, предоставленной телеканалом, Герасимов доложил Брауну о намерениях России осуществить запуски ракет в районе Средиземного моря. По данным, опубликованным Министерством обороны РФ, в рамках учебных маневров Военно-морской флот и Воздушно-космические силы страны успешно осуществили совместные запуски высокоточного оружия морского и воздушного базирования. В частности, были проведены испытания гиперзвуковых ракет типа «Циркон» в восточной части Средиземного моря. Корреспондент URA.RU направил запрос на получение информации по данной теме в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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