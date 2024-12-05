Российские военные уничтожили приблизительно десять иностранных наемников в результате удара по позициям Вооруженных сил Украины в Купянске (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до 10 наемников», — сказал он в беседе с журналистом ТАСС.
Марочко уточнил, что российские войска также уничтожили взводный опорный пункт противника в Петропавловке, а также ракетно-артиллерийский склад и пункт управления беспилотниками в Кучеровке. В районе Глушковки при попытке контратаки украинские военные потеряли технику и до взвода личного состава.
Ранее стало известно, что подразделения резерва главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были переброшены в район поселка Двуречная, расположенного недалеко от Харькова. Украинские солдаты, хорошо обученные и оснащенные, приступили к противодействию ВС РФ в районе, сообщил Марочко.
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