Десять иностранных наемников убиты при ударе ВС РФ по Купянску

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В районе Купянска ВСУ потеряли около взвода военнослужащих
В районе Купянска ВСУ потеряли около взвода военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили приблизительно десять иностранных наемников в результате удара по позициям Вооруженных сил Украины в Купянске (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до 10 наемников», — сказал он в беседе с журналистом ТАСС.

Марочко уточнил, что российские войска также уничтожили взводный опорный пункт противника в Петропавловке, а также ракетно-артиллерийский склад и пункт управления беспилотниками в Кучеровке. В районе Глушковки при попытке контратаки украинские военные потеряли технику и до взвода личного состава.

Ранее стало известно, что подразделения резерва главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были переброшены в район поселка Двуречная, расположенного недалеко от Харькова. Украинские солдаты, хорошо обученные и оснащенные, приступили к противодействию ВС РФ в районе, сообщил Марочко. 

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Российские военные уничтожили приблизительно десять иностранных наемников в результате удара по позициям Вооруженных сил Украины в Купянске (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до 10 наемников», — сказал он в беседе с журналистом ТАСС. Марочко уточнил, что российские войска также уничтожили взводный опорный пункт противника в Петропавловке, а также ракетно-артиллерийский склад и пункт управления беспилотниками в Кучеровке. В районе Глушковки при попытке контратаки украинские военные потеряли технику и до взвода личного состава. Ранее стало известно, что подразделения резерва главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были переброшены в район поселка Двуречная, расположенного недалеко от Харькова. Украинские солдаты, хорошо обученные и оснащенные, приступили к противодействию ВС РФ в районе, сообщил Марочко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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