Оснащенные и подготовленные украинские солдаты из резерва главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были направлены в район населенного пункта Двуречная под Харьковом для противодействия угрозам со стороны российских военных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С целью купирования угроз, возникших в результате действий ВС РФ, украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве Сырского. Украинские боевики численностью до батальонно-тактической группы хорошо оснащены, обучены и имеют боевой опыт», — заявил Марочко в беседе в ТАСС.
По информации эксперта, уже начавшие операции солдаты ВСУ активно занимаются выполнением боевых задач на линии соприкосновения. По его словам, украинские военнослужащие обладают хорошей оснащенностью, высоким уровнем подготовки и боевым опытом.
Во вторник, 3 декабря, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону украинских военных на еще одном участке фронта на Купянском направлении, пишет RT. По его словам, ВС РФ преодолели линию обороны ВСУ возле Купянска и установили огневой контроль над ключевым участком дороги, соединяющей Двуречную и Купянск.
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