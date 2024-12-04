В Ашинском районе Челябинской области на участке трассы М-5 «Урал» запустили движение по правой части новой эстакады через ручей Сатлык. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Произведен перепуск транзитного транспорта по правой части эстакады через ручей Сатлык на км 1601– км 1604. Протяженность железобетонной эстакады — почти 400 метров, максимальная высота опор — до 28 метров, длина балок пролетного строения — 33 метра», — заявили URA.RU в Упрдоре.
Эксплуатация началась на первой из пяти эстакад. Запуск движения транспорта осуществили для устройства насыпи левой части подходов к эстакаде. Завершение строительства на участке в рамках третьего этапа реконструкции трассы М-5 запланировано на 2026 год.
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