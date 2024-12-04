Самолет из Екатеринбурга не смогли посадить в Узбекистане

Густой туман ночью 5 декабря помешал самолету авиакомпании Red Wings, летевшему из Екатеринбурга, сесть в аэропорту Бухары (Узбекистан). Об этом рассказали в пресс-службе Uzbekistan airports.
«Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург — Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои», — следует из сообщения. В эту же ночь в Термезе и Намангане не смогли посадить рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы.
Пассажиров перевезли в аэропорт назначения общественным транспортом. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
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