04 декабря 2024

Самолет из Екатеринбурга не смогли посадить в Узбекистане

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Приземлиться помешал густой туман (архивное фото) Фото:

Густой туман ночью 5 декабря помешал самолету авиакомпании Red Wings, летевшему из Екатеринбурга, сесть в аэропорту Бухары (Узбекистан). Об этом рассказали в пресс-службе Uzbekistan airports.

«Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург — Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои», — следует из сообщения. В эту же ночь в Термезе и Намангане не смогли посадить рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы.

Пассажиров перевезли в аэропорт назначения общественным транспортом. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.

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Густой туман ночью 5 декабря помешал самолету авиакомпании Red Wings, летевшему из Екатеринбурга, сесть в аэропорту Бухары (Узбекистан). Об этом рассказали в пресс-службе Uzbekistan airports. «Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург — Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои», — следует из сообщения. В эту же ночь в Термезе и Намангане не смогли посадить рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы. Пассажиров перевезли в аэропорт назначения общественным транспортом. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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