04 декабря 2024

В Екатеринбурге сгорел ангар с грузовиками. Видео

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Пожар потушили 27 спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 5 декабря на промышленной площадке загорелся ангар с грузовиками и другими машинами. Тушить пожар прибыли десятки спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Огнеборцы МЧС России потушили пожар в ангаре с грузовой техникой. От огня пострадали три транспортных средства», — следует из сообщения.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 27 специалистов и восемь единиц спецтехники.

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В Екатеринбурге утром 5 декабря на промышленной площадке загорелся ангар с грузовиками и другими машинами. Тушить пожар прибыли десятки спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Огнеборцы МЧС России потушили пожар в ангаре с грузовой техникой. От огня пострадали три транспортных средства», — следует из сообщения. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 27 специалистов и восемь единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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