Пожар потушили 27 спасателей (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 5 декабря на промышленной площадке загорелся ангар с грузовиками и другими машинами. Тушить пожар прибыли десятки спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Огнеборцы МЧС России потушили пожар в ангаре с грузовой техникой. От огня пострадали три транспортных средства», — следует из сообщения.
Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 27 специалистов и восемь единиц спецтехники.
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