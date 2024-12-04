В Екатеринбурге пропала студентка в черной одежде с пирсингом в носу

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю студентку, которая имеет особые приметы: пирсинг на губе и ноздре, а также татуировку. Девушка ушла из дома на занятие в техникум и не вернулась, сообщил URA.RU источник.
«Утром 4 декабря студентка ушла на занятия в кулинарный техникум, после которых пропала. Вечером она выходила на связь, сообщила, что идет домой, но так и не вернулась. Сотовый ее недоступен», — сказал собеседник агентства.
У девушки есть особые приметы: красно-розовые волосы, пирсинг на нижней губе и правой ноздре, небольшой шрам на лбу, на левом предплечье татуировка в виде собачьей морды. Одета девушка на момент исчезновения была во все черное. Ее мама обратилась в полицию.
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