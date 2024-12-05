Львова-Белова: 130 детей из Сирии вернут родственникам в Россию

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Из Сирии в Россию вернутся 130 детей
Из Сирии в Россию вернутся 130 детей Фото:

Россия подготовила документы для возвращения 130 детей из Сирии, чье родство с гражданами РФ подтверждено. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на форуме по профилактике социального сиротства в Кемерове.

«У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там [в Сирии]. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей. Но каждый приезд сопряжен с определенными рисками для моей команды... 130 пакетов документов готовы на тех, кого мы готовы забрать в следующий приезд», — сказала Львова-Белова. Ее слова передает ТАСС.

Львова-Белова уточнила, что процесс возвращения детей требует сложной организации и соблюдения мер безопасности, так как операции осуществляются в условиях конфликта и требуют специального подхода и точности при выполнении всех необходимых процедур. Для подтверждения родства, по ее словам, необходимо проводить тесты ДНК. Оформление документов начинается только после подтверждения гражданства РФ и родства.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в 2025 году планируется воссоединение новых групп детей с их семьями в России и на Украине. Она уточнила, что несмотря на временные задержки, процесс воссоединения продолжается.

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Россия подготовила документы для возвращения 130 детей из Сирии, чье родство с гражданами РФ подтверждено. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на форуме по профилактике социального сиротства в Кемерове. «У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там [в Сирии]. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей. Но каждый приезд сопряжен с определенными рисками для моей команды... 130 пакетов документов готовы на тех, кого мы готовы забрать в следующий приезд», — сказала Львова-Белова. Ее слова передает ТАСС. Львова-Белова уточнила, что процесс возвращения детей требует сложной организации и соблюдения мер безопасности, так как операции осуществляются в условиях конфликта и требуют специального подхода и точности при выполнении всех необходимых процедур. Для подтверждения родства, по ее словам, необходимо проводить тесты ДНК. Оформление документов начинается только после подтверждения гражданства РФ и родства. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в 2025 году планируется воссоединение новых групп детей с их семьями в России и на Украине. Она уточнила, что несмотря на временные задержки, процесс воссоединения продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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