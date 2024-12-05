Львова-Белова: 130 детей из Сирии вернут родственникам в Россию

Россия подготовила документы для возвращения 130 детей из Сирии, чье родство с гражданами РФ подтверждено. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на форуме по профилактике социального сиротства в Кемерове.
«У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там [в Сирии]. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей. Но каждый приезд сопряжен с определенными рисками для моей команды... 130 пакетов документов готовы на тех, кого мы готовы забрать в следующий приезд», — сказала Львова-Белова. Ее слова передает ТАСС.
Львова-Белова уточнила, что процесс возвращения детей требует сложной организации и соблюдения мер безопасности, так как операции осуществляются в условиях конфликта и требуют специального подхода и точности при выполнении всех необходимых процедур. Для подтверждения родства, по ее словам, необходимо проводить тесты ДНК. Оформление документов начинается только после подтверждения гражданства РФ и родства.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в 2025 году планируется воссоединение новых групп детей с их семьями в России и на Украине. Она уточнила, что несмотря на временные задержки, процесс воссоединения продолжается.
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