В Тюмени появился подпольный рынок лекарств

Жители Тюмени создали закрытые чаты в мессенджерах, где перепродают лекарства. Объявления о просьбе вступить в этот чат появились в крупном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
«Здравствуйте, нужно лекарство продать, если есть какой-нибудь чат, можете добавить», — такой комментарий оставила тюменка Мария в группе «Мамочки 72 Тюмень».
Подобные сообщения с просьбой добавить в чат появляются в группе регулярно. Судя по сообщениям, группа находится в мессенджере Viber. В нее можно вступить по имени и номеру телефона. На момент публикации корреспондента URA.RU не включили в сообщество.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области сообщили, что продажа лекарственных препаратов регулирована законодательством. «Согласно ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ „Об обращении лекарственных средств“ розничная торговля препаратами осуществляется аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Таким образом, продажа лекарственных средств по объявлениям в мессенджерах или в местах несанкционированной торговли не допустима, т.к . влечет риск приобретения некачественного и небезопасного товара», — сообщили в ведомстве.
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