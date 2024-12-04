04 декабря 2024

Пермская прокуратура уличила застройщика в несоблюдении сроков

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Сроки строительства не соблюдаются подрядчиком
Сроки строительства не соблюдаются подрядчиком Фото:

Прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Прокурорами была проведена проверка хода строительных домов ЖК „Триумф“. Выяснилось, что при строительстве домов по улице Карпинского 110 и 110а сроки не соблюдаются», — уточнили в ведомстве.

Подрядчику строительства многоквартирных домов ОО «Жилстрой» внесено представление. Руководителю подрядчика ООО «Эталон» объявлено предостережение о том, что он не имеет права затягивать сроки.

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Прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Прокурорами была проведена проверка хода строительных домов ЖК „Триумф“. Выяснилось, что при строительстве домов по улице Карпинского 110 и 110а сроки не соблюдаются», — уточнили в ведомстве. Подрядчику строительства многоквартирных домов ОО «Жилстрой» внесено представление. Руководителю подрядчика ООО «Эталон» объявлено предостережение о том, что он не имеет права затягивать сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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