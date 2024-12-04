Пермская прокуратура уличила застройщика в несоблюдении сроков

Сроки строительства не соблюдаются подрядчиком
Прокуратура Пермского края выявила нарушение сроков строительства у одного из застройщиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Прокурорами была проведена проверка хода строительных домов ЖК „Триумф“. Выяснилось, что при строительстве домов по улице Карпинского 110 и 110а сроки не соблюдаются», — уточнили в ведомстве.
Подрядчику строительства многоквартирных домов ОО «Жилстрой» внесено представление. Руководителю подрядчика ООО «Эталон» объявлено предостережение о том, что он не имеет права затягивать сроки.
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