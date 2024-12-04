04 декабря 2024

Челябинская юмористка Юсупова жестко ответила на травлю из-за набора веса

Челябинская стендап-артистка Юсупова стала жертвой травли из-за лишнего веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Юсупова поправилась на 15 килограмм из-за гормонального сбоя
Юсупова поправилась на 15 килограмм из-за гормонального сбоя Фото:

Участница шоу «Женский стендап» юмористка Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, высказалась о травле в интернете, связанной с ее лишним весом. За полгода артистка набрала 15 килограмм. Причинами она назвала остановку приема антидепрессантов и сопутствующий гормональный сбой. В соцсети Юсупова опубликовала пост с заголовком «КРИК ДУШИ».

«Так, я поправилась на 15 кг за полгода! И я об этом прекрасно знаю, мне самой дискомфортно. Так что, уважаемые знатоки, которые оставляют комментарии что-то вроде: „разжирела“, „семейная жизнь не к лицу“, „стала страшная“ — пожалуйста, умоляю, идите на хер! Реально, достали!», — написала Юсупова в своей официальной группе во «ВКонтакте»

При этом стендап-артистка также подчеркнула поддержку от поклонников, которые ценят ее как личность, не сосредотачиваясь на внешности. Юсупова выразила благодарность тем, кто остается добрым и внимательным к внутреннему миру человека. Она отметила, что из-за таких людей «мир еще не сошел с ума».

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Участница шоу «Женский стендап» юмористка Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, высказалась о травле в интернете, связанной с ее лишним весом. За полгода артистка набрала 15 килограмм. Причинами она назвала остановку приема антидепрессантов и сопутствующий гормональный сбой. В соцсети Юсупова опубликовала пост с заголовком «КРИК ДУШИ». «Так, я поправилась на 15 кг за полгода! И я об этом прекрасно знаю, мне самой дискомфортно. Так что, уважаемые знатоки, которые оставляют комментарии что-то вроде: „разжирела“, „семейная жизнь не к лицу“, „стала страшная“ — пожалуйста, умоляю, идите на хер! Реально, достали!», — написала Юсупова в своей официальной группе во «ВКонтакте» При этом стендап-артистка также подчеркнула поддержку от поклонников, которые ценят ее как личность, не сосредотачиваясь на внешности. Юсупова выразила благодарность тем, кто остается добрым и внимательным к внутреннему миру человека. Она отметила, что из-за таких людей «мир еще не сошел с ума».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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