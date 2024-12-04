Участница шоу «Женский стендап» юмористка Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, высказалась о травле в интернете, связанной с ее лишним весом. За полгода артистка набрала 15 килограмм. Причинами она назвала остановку приема антидепрессантов и сопутствующий гормональный сбой. В соцсети Юсупова опубликовала пост с заголовком «КРИК ДУШИ».
«Так, я поправилась на 15 кг за полгода! И я об этом прекрасно знаю, мне самой дискомфортно. Так что, уважаемые знатоки, которые оставляют комментарии что-то вроде: „разжирела“, „семейная жизнь не к лицу“, „стала страшная“ — пожалуйста, умоляю, идите на хер! Реально, достали!», — написала Юсупова в своей официальной группе во «ВКонтакте»
При этом стендап-артистка также подчеркнула поддержку от поклонников, которые ценят ее как личность, не сосредотачиваясь на внешности. Юсупова выразила благодарность тем, кто остается добрым и внимательным к внутреннему миру человека. Она отметила, что из-за таких людей «мир еще не сошел с ума».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!