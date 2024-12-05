Мальчику из Кузбасса, которого изуродовал отчим, сделают пластику в Москве

Мальчику из Кузбасса, чье лицо было изуродовано отчимом, предстоит пластическая операция в одной из ведущих клиник Москвы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Я сегодня еду к нему (ребенку — прим. ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, — это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — заявила Львова-Белова на форуме по профилактике социального сиротства. Ее слова передает РИА Новости.
В Прокопьевске в конце ноября произошло исчезновение 12-летнего мальчика, который был найден спустя два дня. По информации, предоставленной Следственным комитетом, причиной побега ребенка стали действия его отчима, который не только заставлял его спать без теплой одежды в неотапливаемом помещении, но и нанес телесные повреждения, в том числе искалечил лицо мальчика. В ходе расследования выяснилось, что мальчика также держали в голоде, ему сломали ногу и самостоятельно зашили разорванную губу.
В отношении матери и ее сожителя возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ, предусматривающий умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, часть 2 статьи 117 УК РФ, касающаяся истязания, совершенного группой лиц по отношению к несовершеннолетнему. А также статья 156 УК РФ, которая описывает неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На время следствия мать и отчим направлены в СИЗО, передает «Газета Кемерова».
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