Водитель, сбивший женщину в Салехарде, попал в ДТП впервые

Водитель автобуса работает в компании 25 лет
Водитель автобуса, который сбил женщину в Салехарде 5 декабря, попал в дтп впервые. Представитель компании перевозчика принес свои соболезнования родным и близким погибшей.
«Зам директора АТП Александр Корецкий принес соболезнования близким погибшей. Он отметил, что причины трагедии сейчас устанавливают и пояснил, что водитель работает в компании 25 лет и это первое его ДТП», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса сбил женщину. Она скончалась от полученных травм.
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