04 декабря 2024

Водитель, сбивший женщину в Салехарде, попал в ДТП впервые

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса работает в компании 25 лет
Водитель автобуса работает в компании 25 лет Фото:

Водитель автобуса, который сбил женщину в Салехарде 5 декабря, попал в дтп впервые. Представитель компании перевозчика принес свои соболезнования родным и близким погибшей.

«Зам директора АТП Александр Корецкий принес соболезнования близким погибшей. Он отметил, что причины трагедии сейчас устанавливают и пояснил, что водитель работает в компании 25 лет и это первое его ДТП», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса сбил женщину. Она скончалась от полученных травм.

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Водитель автобуса, который сбил женщину в Салехарде 5 декабря, попал в дтп впервые. Представитель компании перевозчика принес свои соболезнования родным и близким погибшей. «Зам директора АТП Александр Корецкий принес соболезнования близким погибшей. Он отметил, что причины трагедии сейчас устанавливают и пояснил, что водитель работает в компании 25 лет и это первое его ДТП», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса сбил женщину. Она скончалась от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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