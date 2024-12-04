04 декабря 2024

Пермяки несут цветы к монументу погибшим в «Хромой лошади». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в «Хромой лошади», случившийся 15 лет назад, унес жизни 156 человек
Пожар в «Хромой лошади», случившийся 15 лет назад, унес жизни 156 человек Фото:

Жители Перми вспоминают погибших в ночном клубе «Хромая лошадь». Трагедия, случившаяся в 2009 году, унесла жизни 156 человек.

В сквере Уральских добровольцев корреспондент URA.RU встретил нескольких горожан, которые принесли цветы к монументу, установленному в память о погибших. От общения с корреспондентом агентства они отказались.

В ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» произошел пожар. В ту ночь в увеселительном заведении, отмечавшем свое восьмилетие, был аншлаг. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стал запущенный в помещении фейерверк.

Горожане вспоминают родных, близких и друзей, погибших в «Хромой лошади» в ночь на 5 декабря 2009 года
Горожане вспоминают родных, близких и друзей, погибших в «Хромой лошади» в ночь на 5 декабря 2009 года
Фото:

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Жители Перми вспоминают погибших в ночном клубе «Хромая лошадь». Трагедия, случившаяся в 2009 году, унесла жизни 156 человек. В сквере Уральских добровольцев корреспондент URA.RU встретил нескольких горожан, которые принесли цветы к монументу, установленному в память о погибших. От общения с корреспондентом агентства они отказались. В ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» произошел пожар. В ту ночь в увеселительном заведении, отмечавшем свое восьмилетие, был аншлаг. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стал запущенный в помещении фейерверк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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