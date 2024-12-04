Пожар в «Хромой лошади», случившийся 15 лет назад, унес жизни 156 человек
Жители Перми вспоминают погибших в ночном клубе «Хромая лошадь». Трагедия, случившаяся в 2009 году, унесла жизни 156 человек.
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В сквере Уральских добровольцев корреспондент URA.RU встретил нескольких горожан, которые принесли цветы к монументу, установленному в память о погибших. От общения с корреспондентом агентства они отказались.
В ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» произошел пожар. В ту ночь в увеселительном заведении, отмечавшем свое восьмилетие, был аншлаг. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стал запущенный в помещении фейерверк.
Горожане вспоминают родных, близких и друзей, погибших в «Хромой лошади» в ночь на 5 декабря 2009 года
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