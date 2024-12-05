Спецназ «Ахмат» рассекретил уникальный броневик для вывоза раненых с поля боя

Медслужба спецназа «Ахмат» разработала и ввела в эксплуатацию уникальный бронированный реанимобиль «Булямобиль 2.0» для вывоза раненых с поля боя. Этот специализированный автомобиль, построенный на базе КамАЗа, уже успел проявить себя на передовой.
«Мы этот реанимационный автомобиль держали в секрете, но так как его уже успели заметить на передовой наши враги, то решили наш секрет раскрыть широкой общественности. Укропы, когда его увидели на переднем крае, — просто ошалели. Вы первые из журналистов, кому удалось его увидеть и заснять», — заявил начмед «Ахмата» с позывным Буля изданию «Аргументы и Факты»
Броневик оснащен различными технологическими улучшениями для обеспечения высокого уровня безопасности и эффективности медицинской помощи. В том числе, к автомобилю добавлен преобразователь напряжения для работы медицинского оборудования и усиленный кондиционер, который обеспечивает комфортные условия даже в экстремальных температурных условиях.
Команда «Ахмат», работая над модернизацией транспорта, не только усилила его броню, но и оснастила автомобиль всем необходимым для функционирования в экстремальных условиях. «Мы оборудовали машину преобразователем напряжения с 24В на 220В, чтобы обеспечить работу медицинского оборудования. Также мы усилили систему кондиционирования, что позволяет поддерживать высокую температуру в салоне даже при минус сорока градусах на улице», — поделился подробностями Буля. Такие технические улучшения делают «Булямобиль 2.0» не только защищенным от атак, но и максимально функциональным и адаптированным к потребностям медицинского персонала в условиях боевых действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.