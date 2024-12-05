«30 лет стояла»: в Уфе чиновники спилили ель, посаженную местной жительницей

В Уфе чиновники спилили 30-летнюю ель, которая росла у дома местной жительницы Натальи, и установили ее на площади перед дворцом творчества «Ореон». По словам женщины, дерево было посажено более 30 лет назад и имело для нее особое значение.
«Два дерева росли рядом с домом Натальи на Локомотивной улице более 30 лет: женщина посадила деревья вместе со своим мужем, когда у них родилась дочь. Однако вечером 4 декабря женщина узнала, что одной из елок больше нет», — передает telegram-канал Baza. На записях с уличных камер наблюдения Наталья обнаружила, что ее ель была срублена коммунальными службами. После этого ей стало известно от знакомых, что дерево установили на площади перед Дворцом творчества «Ореон».
По словам Натальи, она обратилась в администрацию с жалобой на уничтожение ели, однако получила ответ, что «рядом проходит газопровод и дерево не должно стоять там по технике безопасности». Женщина отметила, что рядом растет еще одна ель, которая газопроводу не мешает, что вызывает вопросы к действиям администрации. В самом учреждении дать ответ на вопросы хозяйки не смогли.
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